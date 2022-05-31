Hubble, Galaksimizin Arkasına Saklanan Yeni Bir Galaksiyi Keşfetti

Hubble uzay teleskobu, evrenimizin ilgi çekici noktalarını sergilemeye devam ediyor. Bu ayın başlarında NASA, Samanyolu'nun arkasında gizli bir galaksinin görüntüsünü paylaştı. Caldwell 5 olarak da bilinen IC 342, şimdiye kadar gözlemlediğimiz en parlak gökadalardan biri olabilirdi ancak bunun yerine galaksi, Samanyolu'nun ekvatorunun kalın kozmik tozu tarafından gizlenmiş durumda.

Bu gizli galaksi bizden yaklaşık 11 milyon ışık yılı uzaklıkta ve onu özel yapan şey, sadece Samanyolu'nun kalın kozmik tozu ve diğer engellerin arasından görülebilmesine rağmen hâlâ ne kadar parlak bir şekilde parlıyor olması. Hubble'ın kızılötesi yetenekleri olduğundan, bu uzay enkazının içinden de kendisine bakılabiliyor. Sonuç elbette galaksinin sarmal görünümünün çarpıcı bir görüntüsünden ibaret. NASA, galaksinin 50.000 ışık yılı genişliğinde olduğunu tahmin ediyor.

NASA Bu Galakside Yeni Yıldızların Oluşabileceğine İnanıyor

NASA, bu gizli galaksi hakkında yaptığı bir açıklamada "Galaksinin merkezinin bu ışıltılı görünümü, parlak bir sıcak gaz ve yıldız çekirdeğini saran muhteşem iç içe geçmiş toz filizlerini gösteriyor." dedi. NASA, galaksinin çekirdeğinin H II çekirdeği olarak bilinen bir tür bölge olduğunu söylüyor. Bu, iyonize hâle gelen ve bölgenin “yıldızların enerjik bir doğum yeri” olmasına izin veren bir atomik hidrojen alanından ibaret. NASA, birkaç milyon yıl boyunca bu tür bir alanda binlerce yıldızın oluşabileceğini söylüyor.

Bu gizli galaksi, Hubble'ın yakın zamanda yaptığı tek keşif değil. Teleskop, 30 yılı aşkın bir süredir evreni gözlemliyor. Bu süre zarfında gökbilimciler, evrenin genişlemesi hakkında bildiklerimize bile meydan okuyan önemli bilgiler keşfettiler.

Hubble'ın önümüzdeki süreçte başka ne tür keşifler yapacağını görmek merak uyandıracak. Keza bu yaz James Webb teleskobunun da gezegenleri incelemeye başlamasıyla daha fazlasını bekliyoruz.