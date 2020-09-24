Bilim Kurulu Üyesi: Bir İlçede Kitle Bağışıklığına Ulaşıldı

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye'nin bir ilçesinde kitle bağışıklığına ulaşıldığını duyurdu. Habertürk'teki Muharrem Sarıkaya, Prof. Dr. Alpay Azap ile yaptığı görüşmeyi köşe yazısına taşıdı. Prof. Dr. Alpay Azap'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Hangi İlçede Kitle Bağışıklığına Ulaşıldı?

Habertürk'teki Muharrem Sarıkaya'nın köşe yazısının bir kısmı şu şekilde: "Prof. Dr. Alpay Azap ile dün sohbet ederken başından geçen önemli bir olaydan söz etti. Aktardığına göre tanıdığı birisi kendi ilçelerindeki vaka sayısı hakkında bilgi aktarmış. Bakmışlar veriler doğru. İlçenin nüfusu ile orantı kurmuş, olması gereken kitle bağışıklığına ulaşıldığını belirtmiş."

Köşe yazısında yer alan bilgilere göre Prof. Dr. Azap, söz konusu ilçedekilere “Eğer yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrollü giriş çıkış yaptırın, bir daha sorun yaşamazsınız” tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Azap, ilçede yaşayanların bir başkası ile temas etmemesi ya da denetimli kontrol durumunda herhangi bir sorunla karşılaşmadan sağlıklı kalacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, söz konusu ilçenin Ankara çevresinde yer aldığını belirtti. Prof. Dr. Azap, ilçenin adını söylemiş ancak yazılmasını istememiş. Prof. Dr. Azap, söz konusu ilçenin yüksek ilgi görebileceği ve bunun neticesinde insanların ikinci kez hastalığa yakalanma riskinin olabileceğinden ötürü ilçe isminin yazılmasını istememiş.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 23 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 308.069 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 7.711'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 270.723, hastalarda zatürre oranı ise %6,7 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.561 olduğu belirtildi.