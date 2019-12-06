Imgur'dan, Oyunlara Yönelik Capslerin Paylaşıldığı Melee Uygulaması

Çıkışının üzerinden 10 yıl geçen ve bu süre zarfında 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran resim paylaşma platformu Imgur, Melee adını verdiği yeni uygulamalasını iOS platformu üzerinde yayınladı. Video oyunlarına yönelik “caps” denilen şaka içerikli görsellerin paylaşılacağı platform, birçok kullanıcı tarafından şimdiden çok sevildi.

Imgur, kullanıcılarının büyük bölümünün video oyunlarına ilgi duyduğunu gören, en çok sevilen paylaşımların yüzde 46 gibi büyük bölümünün video oyunlarıyla alakalı olduğunu fark etmesinin hemen ardından Melee için çalışmaya başlamıştı.

Şirketin Imgur sonrasındaki ilk farklı girişimi olması açısından olan Melee, paylaşılan görselleri farklı başlıklar altında gösteriyor. Uygulamanın kullanıcıları, takip etmek istedikleri oyunlara abone oluyorlar ve ekranlarında abone oldukları oyunlara dair “komik görseller” beliriyor. Bunun yanı sıra uygulamanın içerisinde yer alan kimi diğer çok tutulmuş görseller de yine kullanıcıyla buluşturuluyor.

Imgur yöneticileri yeni projelerinden oldukça umutlu olduklarını dile getirirlerken, özellikle popüler e-Spor oyunlarının platform üzerinde çokça kendine yer bulacağını ve yayıncıların da bu platformu takip edeceğini belirtiyorlar.