İngiltere'nin Resmi İnternet Sitesi Ziyaretçileri Porno Sitesine Yönlendirdi

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir detaya göre İngiltere Kraliyet Ailesi tarafından kullanılan internet sitesi ziyaretçileri porno ve kumar sitelerine yönlendirdi.

Hızla Kaldırıldı

Ülkenin yerel gazetesi The Sun tarafından yapılan habere göre kraliyet ailesinin resmi internet sitesini ziyaret eden kullanıcılar, beklenmedik bir şekilde porno ve kumar sitelerine yönlendirildi. Normalde Dolen Cymru isimli bir hayır kurumuna aktarılması gereken kullanıcıların yetişkin içerikli sitelere yönlendirilmesi kısa sürede yerel sosyal medya gündeminde de kendisine yer edindi.

Bu durumu haberleştiren The Sun gazetesi yaptığı açıklamada yaşanan sorun hakkında kraliyetin ve hayır kurumunun da bilgilendirildiğini ekledi.

Yapılan bilgilendirmelerden sonra geçen birkaç saatlik sürenin ardından sorunun çözüldüğü ve gerekli önlemlerin alındığı görüldü. Mevcut durumda kraliyet ailesinden ya da hayır kurumundan konu ile alakalı herhangi bir açıklama bulunmuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.