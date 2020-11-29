İnsan cildini kopyalayan elektronik deri geliştirildi. Üzerine yapılan baskı uyarılarına saniyenin onda birinden daha kısa sürede cevap verebilen e-deri, başta tıp sektörü olmak üzere teknolojinin ulaştığı her sektörde kullanılabilir. İşte e-deri ile ilgili çalışma detayları.

Ya derimiz olmasaydı? Dokunma hissini, soğukluğu veya acıyı algılayamayacaktık, bu da herhangi duruma karşı tepki göstermemizi engelleyecekti. Deri sadece organlar için koruyucu bir kabuk değil, aynı zamanda dış uyarılara karşı bir hayatta kalma sinyal sistemi. Deri içerisinde sıkıca paketlenmiş dokunsal reseptörler, sıcaklığı veya mekanik uyarıları hissedebilir ve bunları beyne giden elektrik sinyallerine dönüştürebilir. Ancak araştırmacılar tüm bu özellikleri kopyalayan e-deri geliştirdiklerini söylüyor.

İnsan cildini kopyalayan elektronik deri nasıl çalışıyor?

Araştırmacılar, elektronik deri veya e-derinin yeni nesil protezlerde, kişiselleştirilmiş tıpta, insana benzer robotikte ve yapay zekada önemli bir rol oynayabileceğini söylüyor. Elektronik deri, gerçek zamanlı biyolojik veri toplamak için kullanılabiliyor ve gerilme, güç ve hassasiyet gibi özellikler açısından insan cildini taklit edebiliyor.

Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Yichen Cai, "İdeal e-cilt, sıcaklık ve dokunma gibi insan cildinin birçok doğal işlevini doğru ve gerçek zamanlı olarak taklit edecek" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Bununla birlikte bu tür hassas görevleri yerine getirirken günlük yaşamın darbe ve sıyrıklarına dayanabilecek esnek elektronikler yapmak ve ilgili her malzemenin dikkatlice tasarlanmak gerekiyor. Günümüzdeki e-deriler, insan cildinin esnek yüzeyine aktif nanomateryalin (sensör) yapıştırılmasıyla kullanılıyor."

Geliştirilen yeni e-deri, nesneleri 20 santimetre uzaklıktan algılayabiliyor, uyarılara saniyenin onda birinden daha kısa sürede yanıt verebiliyor ve basınç sensörü olarak kullanıldığında ise üzerine yazılanları ayırt edebiliyor. 5.000 deformasyondan sonra bile çalışmaya devam eden bu teknoloji, yaklaşık her çeyrek saniyede eski haline dönmeyi başarıyor.

Ancak araştırmacı isim Cai'ye göre insan cildi ile e-deri arasındaki bağlantı genellikle çok zayıf, bu da malzemenin dayanıklılığını ve hassasiyetinin azalmasına yol açıyor. Ayrıca daha önce Avustralya RMIT Üniversitesi'nden araştırmacılar, ağrıya tıpkı gerçek cilt gibi tepki veren elektronik yapay cilt geliştirdiklerini bildirmişti.