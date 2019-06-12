Instagram Sahte Mark Zuckerberg Videosunu Silemiyor

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da yayınlanan sahte Mark Zuckerberg videsu kısa sürede viral haline gelmişti. Daha önceden siyasetçi Nancy Pelosi'nin sahte videosunu kaldırmayan Instagram, şimdi ise Zuckerberg'in videosuna karışmayacak.

Facebook’un gücü hakkında uygunsuz bir konuşma yapan sahte Zuckerberg videosu kısa sürede Instagram'ı sallamayı başardı. Şirket daha önce bu tür bir videoyu kaldırmayacağını söylediği için bu videoya da karışamadı. Reklam şirketi Canny tarafından hazırlanan videoda Zuckerberg, herkesin bilgilerini kontrol ettiğini itiraf ediyor.

Sahte videoda "Bunu bir saniyeliğine hayal et: Bir adam, milyarlarca insanın çalınan verilerinin kontrolü, tüm sırları, yaşamları, gelecekleri... Hepsini Spectre'ye borçluyum. Spectre bana verileri kontrol edenin geleceği de kontrol ettiğini gösterdi.” şeklinde konuşan Zuckerberg, kullanıcıları da telaşlandırdı. Ancak Zuckerberg'in bu görüntülerinin 2017'de çekildiği için bu videonun sahte olduğunun anlaşılması uzun sürmedi.

Üçüncü Taraf Telif İhlali Olursa Video Kaldırılabilir

Video diyalog değiştirme (VDR) teknolojisi kullanılarak yapılan bu viral video yine de sosyal medyayı heyecanlandırdı. Buna rağmen daha önceden Demokrat Nancy Pelosi'nin değiştirilen videosunu kaldırmayan, yalnızca filtreleme uygulayan Instagram, aynı filtreyi Zuckerberg videosu için de uygulayacak. Konu hakkında Instagram sözcüsü şunları ifade etti:

"Üçüncü taraf gerçekleri kontrol edenler yanlış işler yaparsa, Instagram sayfalarını Keşfet ve etiketli sayfalar gibi tavsiye yüzeylerinden filtreleyeceğiz. Ancak üçüncü taraf telif ihlalinde bulunulursa video kaldırılabilir”