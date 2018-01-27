Intel, Spectre ve Meltdown Korumalı İşlemcilerini Yakında Çıkaracak

Yakın zaman önce ortaya çıkan ve birçok bilgisayarı yakından ilgilendiren Meltdown ve Spectre açıklarına karşı etkili bir önlem almaya hazırlanan Intel, iki açık türüne de dayanaklı olarak geliştirdiği yeni işlemcilerini 2018’in sonuna kalmadan yayınlayacağını açıkladı.

Şimdiye kadar bulunan en kötü işlemci açıklarından biri olarak bahsedilen Meltdown ve Spectre, her gün kullandığımız, artık elimiz ayağımız olan cihazların tümünü (işletim sistemi fark etmiyor; Windows, Mac, Linux) etkiliyor. Güvenlik araştırmacılarına göre Intel, AMD ve ARM işlemcilerin tasarımından kaynaklanan hatalar sebebiyle bilgisayarlara sızılmasını sağlayan bu açıklar, bilgisayarınızdaki neredeyse her veriyi sızdırabiliyor.

Yakın zaman önce Intel, ARM ve AMD, yayınladıkları yamalarla birlikte iki açık için etkili korumalar geliştirdiklerini açıklamış olsalar bile açığın işlemci tasarımlarından kaynaklanması sebebiyle tam bir güvenlik duvarı oluşturulamamıştı. Konu hakkında Intel CEO’su Brian Krzanich, şirketin gelirleri hakkında bilgilerin verildiği bir toplantısı sırasında Intel’in, 2018’de tamamen Spectre ve Meltdown açıklarına karşı korumalı olarak geliştirilmiş işlemcilerini piyasaya süreceğini söyledi.

Spectre ve Meltdown açıklarına karşı koymak için işlemci mimarisinde değişikliğe gideceklerini ve bu yolla iki açığa karşı tamamen korunaklı hale geleceklerini aktaran Krzanich, yakın zaman sonra bu tarz korumaya sahip işlemcilerin satın alınabileceğini belirtti.