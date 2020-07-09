İnternet Bağımlılığına Elektroşok Tedavisi: Dünyayı Hayrete Düşürdüler!

Çin'de iyice artış gösteren internet bağımlılığına elektroşok tedavisi uygulanıyor. Tüm dünyayı hayrete düşüren bu tedavi yöntemi, gerçekten de akıllara durgunluk verecek cinsten. Hadi gelin internet bağımlılığı için yapılan bu çılgın tedavi yöntemine hep birlikte bir göz atalım.

Öncelikle bu tedavinin belirli bir süreç içerisinde yapıldığını en baştan ifade edelim. Çin'in güneyinde internet bağımlılığı tedavi merkezi olarak adlandırılan yerler, çocukları 10 gün süreyle tek kişilik karanlık hücrelerde tutuyor. Global Times tarafından yapılan habere göre, çocukların ahlaki karakterlerinin güçlendirmeleri için böyle bir önlemin alındığı söylendi.

İnternet bağımlılığına elektroşok tedavisi işe yarıyor mu?

Bu tür merkezlere genellikle Yuzhang Akademisi deniliyor. Çin hükümeti 2008 yılında internet bağımlılığını resmen akıl sağlığı bozukluğu olarak kabul etmişti. Bu durum birçok kişinin akıl hastası olarak değerlendirilmesine neden oldu. İnternet bağımlılığı ile mücadele eden kamplar bunun üzerine daha fazla açıldı.

2014 yılında devlet tarafından desteklenen bu tür kamplarda çocuklar dövüyordu. Hatta 19 yaşındaki bir çocuğun dayak nedeniyle hayatını kaybettiği bile söylendi. Elektroşok yönteminin kullanılması ise giderek yaygınlaşıyor. Çin genellikle sıkı sansür yapmasıyla bilinen bir ülke. 850 milyondan fazla internet kullanıcısı var ve bu sayı giderek artıyor.

İnternet kullanıcı sayısı her arttığında, aynı zamanda akıl sağlığının bozulması ihtimali de artış gösteriyor. Çin bu tür problemlerle karşılaşmamak için çocukların gece 22:00 ile sabah 08:00 arasında video oyunları oynamalarını yasakladı. Sizce Çin tarafından alınan önlemler doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.