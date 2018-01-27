İnternet Fenomeni Kedi sahibine Binlerce Dolar Kazandırdı

Sürekli mutsuz görünen yüz ifadesiyle internet fenomeni olmayı başaran Grumpy Cat, bugüne kadar sahibine elli milyon dolardan fazla gelir sağlamıştı. Yakın zaman önce ise ünlü bir kahve şirketine telif hakkı sebebiyle dava açan Grumpy Cat’in sahibi, davadan 710 bin dolar daha kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinin federal mahkemesinde Granade Beverage isimli kahve firması ile "Huysuz Kedi"nin sahibi Tabatha Bundesen arasında telif hakkı davası görülüyordu. Yıllar önce kahve şirketiyle telif hakkı anlaşması yapan Bundesen, şirketin şişelenmiş buzlu kahvelerini “Grumpiccionos” adı ve “Huysuz Kedi” amblemiyle piyasaya sürmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Fakat kahve şirketinin anlaşmanın ötesine geçerek, başka ürünlerinde de Grumpy Cat ismini ve amblemini kullandığını gören Tabatha Bundesen, mahkemeye başvurarak, hakkı olan telif ücretinin ödenmesini talep etti.

Dava sırasında iki tarafın da iddialarını sunmasının ardından jüri, kedi sahibinin haklı olduğuna kanaat getirmiş ve 24 Ocak’ta davanın hakim tarafından tamamlanmasına karar verilmişti. Şirketin kedi sahibine 710 bin dolar ödemesi gerektiğini söyleyen jürinin kararını uygulayan hakim ise kararın kesinleştiğini açıkladı. Kesin kararın açıklanmasıyla birlikte açıklama yapan "Grumpy Cat"in avukatı David Jonelis, ”Sanırım ilk kez bir internet "meme"i mahkemede zafer kazanmış oldu.” dedi.