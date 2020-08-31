İnternet Tarayıcıların Son 25 Yıldaki Değişimi

Masaüstü bilgisayarlar, tabletler veya akıllı telefonlar... İnternet tarayıcıları her kullanıcı için olmazsa olmaz araçlar haline geldi.

Başlangıçta sadece PC’ler için geliştirilen web tarayıcıların çoğu artık mobil sürümleriyle birlikte geliyor. Tüm tarayıcıların tek bir amacı var; kullanıcıların verilerinin cihazlar arasında senkronize olmasını mümkün kılacak çapraz platform yaklaşımı ile tutarlılık sunmak. Reddit’te yakın zamanda yayınlanan animasyonlu grafik, tarayıcı dünyasının son 25 yılda nasıl değiştiğini gösteriyor. Internet Explorer ve Firefox gibi bazı büyük isimlerin hem yükselişini hem de düşüşüne dikkat çekiyor.

Internet Explorer Hala Ölmedi!

Nitekim Microsoft’un yeni internet tarayıcısı Edge yerine hala Internet Explorer kullanılıyor. Microsoft, 2021’den itibaren desteği kesecek ancak şirketin kendi Internet Explorer’dan vazgeçese de kullanıcılar için vazgeçilmez kalmaya devam edecek. Yepyeni, daha modern ve güvenli bir tarayıcı dururken günümüzde Internet Explorer’ın kullanılabilir olmasının birçok sebebi var. Çok sayıda devlet internet sitesinin olması ve şirketlerin Internet Explorer için oluşturulmuş pek çok uygulamasının olması sayılabilir.

Microsoft, Chromium tabanlı yeni Microsoft Edge tarayıcısında Internet Explorer modunu sunarak bu soruna çözüm getirdi. Sadece Internet Explorer tarayıcıda düzgün görüntülenen sayfalar veya açılabilen uygulamalar için Microsoft Edge’in IE modu kullanılabiliyor.

En Popüler İnternet Tarayıcısı Değişmedi

Bu arada Google Chrome, tarayıcı pazarında baskın uygulama olmaya devam ediyor ve üçüncü parti istatistikler yalnızca masaüstünde yaklaşık 70’lik bir pazar payına sahip olduğunu gösteriyor.