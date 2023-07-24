İnternet Ücretlerine %70 Zam Geldi!

Türkiye'nin 81 ilini kapsamayı başaran internet servis sağlayıcısı Türk Telekom, kısa bir süre önce referans veri akış erişimi (VAE) tarifelerinde bir tarife güncellemesi gerçekleştirdi. Bu güncelleme, tüketiciler için internet hizmeti maliyetlerinde %70 oranında önemli bir artış anlamına geliyor.

Türk Telekom geçtiğimiz yıl da VAE fiyatlarını %67 oranında artırmış, ilk olarak 1 Nisan'da yürürlüğe girecek olan bu zammı daha sonra Haziran ayına ertelemişti.

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, şirketin son zamdan önce iki yıl boyunca sabit fiyatlandırma yaptığına atıfta bulunarak, tarife ayarlamalarının belirli bir zaman dilimine göre yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

BTK tarafından her yıl Nisan ve Ekim aylarında düzenlenen mobil telefon hizmetlerinin aksine, internet hizmet tarifelerinin zamanlamasına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmuyor.

VAE ve Port Ücretleri Arttı

Türk Telekom'un yeni tarifeleri 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi ve hem VAE hem de port ücretleri bir önceki yıla göre %70 oranında arttı.

Tarife değişiklikleri arasında en çok şikâyeti arıza durumunda müşterilere uygulanan ücret aldı. Türk Telekom kaynaklı olmayan arızalar için daha önce İnternet Servis Sağlayıcı'dan 14 TL olarak tahsil edilen ceza ücreti yeni fiyat güncellemeleri ile birlikte 270,21 TL'ye yükseltildi.

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