İnternetten Telefon Aldı, Kargodan Su Şişesi Çıktı

Geçtiğimiz günlerde ‘çekilişle son model telefon kazandınız’ şeklinde bir mesajı ciddiye alan ve kargo ücreti olarak 99 TL ödeyen Hamit Alkan, gelen kargoyu görünce şaşkına döndü. Kargodan telefon çıkmasını bekleyen Alkan, su şişesiyle karşılaşınca hayalleri bir anda yıkıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan ve kurumsal bir firmadan emekli olan Hamit Alkan, geçtiğimiz gün telefonuna gelen mesaj sonucunda dolandırıcıları aradı. Karşıdaki kişinin, kendisine çekiliş kapsamında telefon ve ağrı kremi kazandığını söylediğini belirten masum adam, "sadece 99 lira bedel karşılığında hediyelerinizi gönderiyoruz” sözüne inandı.

3 gün sonra kapısına kadar gelen kargoda, telefon ve krem yerine yalnızca su şişesinin olduğunu gören Hamit Alkan dolandırıldığını anladı. Kendisine karşı işlenen bu durum için polise suç duyurusunda bulunacağını belirten Alkan, paketin içerisinden 1 cam şişede su ve adı bilinmeyen bir takım sıvı serum şeklinde ilaçlar çıktığını söyledi. Konu hakkında halkı uyaran Alkan şu şekilde konuştu:

"Yanlışlık olduğunu söyleyerek, bir kargo daha göndereceklerini ancak 99 lira daha ödemem gerektiğini söylediler. Elbette ben de güvenmedim. Binlerce kişi benzer durumlar nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Üstüne bir bardak su iç der gibi alay edercesine bir şişe su gönderdiler”

Konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Böyle bir telefon alsaydınız siz ne yapardınız?