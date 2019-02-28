IObit Software Updater ile Programlarınız Her Zaman Güncel!

IObit, Windows PC kullanıcılarına özel yeni yazılım güncelleme programı (program güncelleyici) IObit Software Updater’ı ücretsiz indirmeye açtı. Tek tıkla bilgisayarda yüklü tüm programları son sürümlerine hızlı ve güvenli bir şekilde güncelleyen IObit Software Updater, güncelleme zamanlama, güncelleme sonrası sistemi otomatik yeniden başlatma/kapatma gibi ihtiyaç duyulan özellikleri de sunuyor.

Dünyanın lider sistem araçları ve güvenlik yazılım sağlayıcısı IObit, program güncellemeyi tek tıka indiren ve otomatikleştiren bir çözüm geliştirdi. IObit Software Updater adıyla Windows PC kullanıcıları için ücretsiz olarak indirilmeye açılan program güncelleyici, sistemde yüklü programları kullanıcının belirlediği zaman diliminde otomatik olarak güncelleyerek, kullanıcıyı farklı site ve kaynaklardan programların son sürümünü bulma ve indirme zahmetinden kurtarıyor. Kullanıcı güncellenmesini istemediği programları belirtebiliyor. Programları toplu olarak güncelleme desteğine sahip olan IObit Software Updater, programları arka planda sessiz sedasız güncelleyerek sistemi de yormuyor.

Temiz kurulum, format sonrası program arama, tek tek indirme zahmetinden de kurtaran IObit Software Updater, web tarayıcılar, ofis programları, güvenlik yazılımları, faydalı araçları da içine alan geniş bir yazılım veri tabanına sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

IObit Software Updater

IObit Software Updater Öne Çıkan Özellikleri