iOS 11.2.5 Güncellemesi Yayınlandı!

Apple’ın iOS işletim sisteminin 11.2.1 sürümünün ardından testlerine başladığı 11.2.5 kodlu güncellemesi nihayet yayınlandı. Nihayet dememizin sebebi ise bu testlerin 7 aşamalı bir beta sürecinden geçmiş olması. Bu yeni güncelleme ile cihazların çökmesine sebebiyet veren ChaiOS güvenlik açığı gibi bazı problemlere de çözüm geliyor.

iOS 11.2.5 Güncellemesinin Getirdiği Yenilikler

- Siri artık haberleri sesli şekilde okuyabiliyor. “Hey Siri, haberleri oku” komutuyla çalışan bu özellikte spor, iş dünyası veya müzik gibi belirli haber kategorilerini okuması da istenebiliyor. Sesli haber özelliğinde varsayılan olarak The Washington Post’un haberleri sunulurken, Fox News, CNN veya NPR gibi farklı kaynaklar da tercih edilebiliyor.

- Sesli haber okuma özelliği ile eşzamanlı olarak HomePod desteği de bu güncelleme ile sunuldu. Artık Apple kimliği, Apple Music bilgileri, Siri ve Wi-Fi ayarları otomatik olarak HomePod’a aktarılabiliyor.

- Apple’ın 7 yıl öncesinde geliştirdiği AirPlay özelliği de AirPlay 2 sürümüne kavuştu. İlk defa güncellenmiş olan bu özellik HomePod’un iOS işletim sistemli cihazlar üzerinden kontrol edilmesine olanak tanıyor.

Bu Güncellemenin Getirdiği Diğer İyileştirmeler

- Telefon uygulamasının arama listesinde eksik bilgi göstermesine neden olabilen bir hata giderilmiş.

- iPhone X kilidi Face ID özelliği ile açılırken bazı Exchange hesaplarından gelen e-posta bildirimlerinin kilitli ekranda kaybolmasına neden olan bir hata giderilmiş.

- Mesajlar’daki sohbetlerin geçici olarak düzensiz listelenmesine neden olabilen bir hata giderilmiş.

- CarPlay’de şu an çalınan denetimlerinin birden fazla parça değişiminden sonra yanıt vermemesi hatası giderilmiş.

- VoiceOver’a çalma/oynatma hedeflerini ve AirPod pil seviyesini seslendirme özelliği eklenmiş.

iOS 11.2.5 Nasıl Yüklenir?

Aşağıdaki listede yer alan Apple cihazlarından birine sahipseniz, iOS 11.2.5 güncellemesini iTunes üzerinden veya cihazınızın Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi kısmını kullanarak yükleyebilirsiniz. Cihazınız iOS 11.2.5’in beta 7 versiyonuna sahipse bu güncellemenin gelmeyeceğini belirtelim.

iOS 11.2.5 Güncellemesini Destekleyen Cihazlar

iPhone

• iPhone X

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPhone 6

• iPhone 6 Plus

• iPhone SE

• iPhone 5s

iPad

• 12.9-inç iPad Pro (2. Nesil)

• 12.9-inç iPad Pro (1. Nesil)

• 10.5-inç iPad Pro

• 9.7-inç iPad Pro

• iPad Air 2

• iPad Air

• iPad 5. nesil

• iPad mini 4

• iPad Mini 3

• iPad Mini 2

iPod touch

• iPod touch 6. nesil