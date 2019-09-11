iPadOS, iOS 13 ve iOS 13.1’in Geliş Tarihleri Belli Oldu!

Apple dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte üç yeni iPhone modelini, yeni Apple Watch’ı ve yeni bir iPad modelini tanıttı. Muhtemelen Apple yeni cihazlarını tanıtmakla çok meşgul olduğu için yaklaşan iOS ve MacOS yazılım güncellemeleri hakkında detaylı bilgi elde edemedik.

Neyse ki Apple’ın güncellenen internet sitesinde, etkinlikte eksik kalan bu bilgiler de paylaşıldı. Buna göre iOS 13 güncellemesi, uyumlu tüm iPhone modelleri için 19 Eylül’de yayınlanacak. Yeni iPadOS güncellemesi ise uyumlu tüm iPad’ler için 30 Eylül’de gelecek.

Ayrıca, şu anda beta testinin son aşamasında olan iOS 13.1 güncellemesi ile ilgili de haberler var. Bu güncelleme, iPhone 11 serisi de dahil olmak üzere uyumlu tüm iPhone’lar için 30 Eylül’de yayınlanacak.

Apple iOS 13.1 güncellemesi, yeni bir Apple U1 yonga seti sayesinde mümkün olan, iPhone 11 üçlemesindeki AirDrop için yeni mekansal farkındalık özellikleri getirecek. Bu özellik sayesinde iPhone 11’iniz ile, U1 çipine sahip diğer cihazları görebilecek ve onlarla AirDrop üzerinden hızlı ve kolay şekilde bağlantı kurabileceksiniz.

Son olarak, tüm Apple iPhone 11'ler Audio Sharing (Ses Paylaşımı) adı verilen bir özelliği de destekliyor. Bu özellik, iki çift AirPods veya Beats kulaklığı bir telefonla eşleştirebilmenizi sağlıyor. Fakat söz konusu özelliğin iOS 13 ya da iOS 13.1 ile birlikte gelmeyip yıl sonuna doğru geleceğini belirtelim.