iPhone 17 mi, Yoksa 17 Pro mu? Performans Farkı Şaşırttı

Apple, geçtiğimiz günlerde teknoloji dünyasını heyecanlandıran iPhone 17 serisini resmen tanıttı ve ön siparişleri almaya başladı. Serinin merakla beklenen modelleri yakın zamanda raflardaki yerini alacakken, teknoloji tutkunları hangi modelin kendileri için daha avantajlı olduğunu şimdiden tartışmaya başladı.

Özellikle iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleri arasındaki en büyük farklardan biri kullandıkları işlemcilerde saklı. Gelin, bu cihazlara güç veren A19 ve A19 Pro çiplerinin hangi noktalarda birbirinden ayrıştığına hep birlikte göz atalım.

Apple A19 & A19 Pro: Farkları ve Benzerlikleri

TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretilen yeni işlemciler, eski nesillerine göre daha yüksek performans sunarken daha verimli bir şekilde çalışıyor. Her iki çip de 2 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdeği olmak üzere 6 çekirdekli bir mimariyi paylaşıyor.

Yeni işlemcilerin en önemli yeniliklerinden birisi ise güncellenmiş 16 çekirdekli Neural Engine yapay zeka çipi. Bu güçlü NPU (Neural Processing Unit), iOS 26'da yer alan birçok Apple Intelligence özelliğini doğrudan cihaz üzerinde, daha hızlı ve gizlilik odaklı bir şekilde işlemesini sağlıyor.

İkilinin CPU mimarisi, yapay zeka ve güç verimliliği açısından neredeyse aynı olduğunu bilinse de bazı önemli noktalarda A19 Pro'nun çok daha güçlü bir yonga seti olduğu belirtiliyor. İşte bu alanlardan bazıları:

GPU Performansı

Standart Apple A19 yongası 5 çekirdekli bir grafik birimi (GPU) barındırırken, A19 Pro'da bu sayı 6'ya yükseliyor. Bu sayede Pro model, grafik görselleştirme, makine öğrenimi (ML) ve video düzenleme gibi yüksek bilgi işlem görevlerinde standart iPhone 17'ye göre daha yüksek bir performans sergileyebiliyor.

Soğutma Sistemi

iPhone 17 Pro sahip olduğu buhar odacıklı soğutma sistemi sayesinde işlemcisinde oluşan yüksek ısıyı telefonun tüm alanına yayabiliyor. Bu sayede daha az ısınan A19 Pro, oyunlar ve çoklu görevler gibi ağır işlemlerde bile en üst seviyede performans sunabiliyor.

RAM Farklılıkları

Bildiğiniz gibi iPhone 17 standart olarak 8 GB RAM ile birlikte gelirken, 17 Pro 12 GB RAM'e ev sahipliği yapıyor. Bu durum işlemcilerin performansını da doğrudan etkiliyor. Zira daha fazla RAM ile çalışan işlemciler günlük kullanım ve zorlu görevlerde daha yüksek hız vadediyor.

Bağlantı Özellikleri

A19 serisi, Apple tarafından geliştirilen yeni N1 kablosuz ağ yongası ile Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği sunuyor. Her iki çip de bu yonga sayesinde top-tier bağlantı hızları vadederken, iPhone 17 Pro sahip olduğu 5G Qualcomm modemi ile bu alanda standart modelin önüne geçiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Telefonların fiyatlarını da göz önüne aldığımızda sizce iPhone 17 mi daha avantajlı, yoksa 17 Pro mu? Yorumlarda buluşalım.