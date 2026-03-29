iPhone 18 Pro Serisinin Ön Camı Sızdırıldı! Dinamik Ada Tasarımı Değişiyor

Apple’ın 2026’nın sonu ve 2027’nin başlarında düzenlemesi beklenen etkinliklerde tanıtacağı iPhone 18 serisi için geri sayım sürerken, yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün ise seride kullanılacak ön cam ortaya çıktı. Bu gelişmeyle birlikte Dinamik Ada tarafında önemli bir tasarım değişikliğinin yolda olduğu gözler önüne serildi.

iPhone 18 Serisinde Dinamik Ada Tasarımı Değişiyor mu?

Akıllı telefon pazarının önde gelen sızıntı kaynaklarından Smart Pikachu, iPhone 18 serisine ait olduğu öne sürülen ön cam görsellerini paylaştı. Görsellerde camın üst kısmında Face ID sensörü ve ön kamera için ayrılmış iki farklı alan dikkat çekiyor.

Öte yandan en dikkat çeken detay ise Dinamik Ada’nın daha küçük olacak olması. Zira Dinamik Ada'nın söz konusu iki kesitin kapladığı toplam alan kadar yer kaplayacağı ifade ediliyor. Bu alan iPhone 17 serisinde biraz daha büyüktü.

Apple, Dinamik Ada özelliğini ilk olarak iPhone 14 Pro serisiyle birlikte kullanıma sundu. iPhone 16 Pro’ya kadar gözle görülür bir değişim yaşanmadı. iPhone 17 Pro serisiyle birlikte bir miktar küçülme görülürken, görünüşe göre bu iPhone 18 serisinde de devam edecek. Hatta daha önceki iddialar iPhone 20 serisinde de benzer bir değişiklik yapılacağını işaret etmişti.

Apple Neden Dinamik Ada'yı Küçültme Kararı Aldı?

Sektör kaynaklarına göre Apple, ön kameranın ve Face ID sensörlerinin tamamen ekranın altında yer aldığı yani deliksiz bir iPhone geliştirmeyi hedefliyor. Dinamik Ada’yı küçültmek ise bu hedefe ulaşmak için atılmış bir adım. Öte yandan teknoloji devi, içerik alanını artırarak kullanıcı deneyimini de iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Dinamik Ada'nın gelecek yıllarda çıkacak yeni iPhone serilerinde daha da küçülmesi bekleniyor.

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Mevcut bilgilere göre iPhone 18 serisinin iki ayrı etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Eylül 2026’da iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile birlikte markanın ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold duyurulacak. Mart 2027’de ise iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2’nin tanıtılacağı belirtiliyor.

