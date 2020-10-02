iPhone'da Bu Hataları Alıyorsanız Telefonunuzu Sıfırlamanız Gerekebilir

Apple, iOS 14 ve watchOS 7'ye yükseltme yapan iPhone ve Apple Watch sahiplerini etkileyebilecek çeşitli sorunları ayrıntılarıyla anlatan bir destek sayfası yayınladı. iOS 14'de bulunan hataların çözümü açıklandı.

iOS 14 Hataları Çözümü

iOS 14 ve watchOS 7 kullanıcılarının cihazlarını yükselttikten sonra bildirdikleri sorunlar şu şekilde:

Apple Watch'da GPS destekli önceki antrenmanlar için iPhone'daki Fitness uygulamasında antrenman rotası haritalarının eksik olması.

Aktivite, Kalp Atış Hızı veya sağlıkla ilgili diğer uygulamalar Apple Watch'unuzda veri başlatamıyor veya yükleyemiyor olması.

Fitness uygulaması veya Sağlık uygulaması iPhone'unuzdaki verileri başlatamıyor veya yükleyemiyor olması.

Sağlık uygulaması veya Fitness uygulaması, iPhone'unuzda yanlış miktarda veri depolaması bildiriyor olması.

Aktivite uygulaması, Apple Watch'unuzda yanlış miktarda veri depolaması bildiriyor olması.

iPhone'daki Sağlık uygulamasında Apple Watch'taki çevresel ses düzeyi verileriniz veya kulaklık ses düzeyleri verileriniz eksik olması.

iPhone veya Apple Watch'unuzda artan pil tüketimi yaşanması.

Apple'ın destek sayfasına göre, yukarıdaki sorunlardan iki veya daha fazlasını yaşıyorsanız yapmanız gereken ilk adım Apple Watch'unuzun iPhone'unuzdaki eşlemesini telefondaki Watch uygulamasından kaldırmanız.

Saatin eşleşmesi kaldırıldıktan sonra, telefonunuzdaki iCloud ayarlarına gitmeniz gerekiyor. Sağlık'ın açık olduğundan emin olmanız ve ardından iCloud Yedekleme'ye dokunmanız gerekir. İşlemi başlatmak için Şimdi Yedekle'ye dokunun. Telefonunuz yedeklendiğinde Genel > Sıfırla > Tüm İçeriği ve Ayarları Sil'e giderek tüm telefonunuzu silmeniz gerekecek. iPhone'unuz fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra, yaptığınız iCloud yedeklemesinden geri yüklemeye başlayabilirsiniz.

iOS 14.2 bir an önce çıkacak ve muhtemelen tüm gelecek iPhone 12 modellerine önceden yüklenmiş olacak.