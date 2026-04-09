iQOO'dan Amiral Gemilerini Üzecek Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Önümüzdeki aylarda tanıtılacak iQOO 16 ile ilgili yeni teknik özellik sızıntıları ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon çok güçlü bir amiral gemisi işlemciyle ve yüksek çözünürlüklü bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. İşte merak edilen detaylar!

iQOO 16 Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (2nm üretim süreci)

Ekran Boyutu: 6.8 inç seviyelerinde

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz veya 185Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED (Düz tasarım)

Bellek (RAM): 12 GB (16 GB seçeneği de bekleniyor)

Depolama: 256 GB (512 GB ve 1 TB seçenekleri de bekleniyor)

Ana Kamera: 200 MP (OIS destekli)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OriginOS 7

iQOO 16 İşlemcisi Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station, yaklaşan iQOO 16 modelinin Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden güç alacağını söyledi. Bu yonga seti henüz tanıtılmasa da geçmiş sızıntılar sayesinde neler beklememiz gerektiğini büyük oranda biliyoruz.

İşlemci, 2 nm (nanometre) fabrikasyon süreciyle üretilecek. Burada nanometreyi yani üretim teknolojisini işlemci üzerindeki transistörlerin boyutu ve birbirlerine olan mesafe şeklinde açıklayabiliriz.

Üretim sürecinde değerler küçüldükçe işlemciler daha verimli ve daha güçlü hale geliyor. Örneğin, 2 nm mimariye sahip bir işlemci 3 nm’ye kıyasla daha yüksek performans sunmasının yanı sıra daha düşük güç tüketimi sağlıyor.

Yonga seti 2+3+3 çekirdek düzenine sahip olacak. Maalesef şu an için bu çekirdeklerin frekansı yani çalışma hızı belli değil. Bunun dışında oyun gibi grafik odaklı işlemlerde devreye giren grafik birimi olarak ise Adreno A850 kullanılacak.

Kaynaklar, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun önceki nesle göre yüzde 20'ye yakın bir performans sunacağını iddia ediyor. Tabii, donanım henüz geliştirilme aşamasında olduğu için bu gibi detaylara mesafeli yaklaşmakta fayda var.

Şu an için işlemcinin oyun performansı hakkında yorum yapmak doğru olmaz. Fakat burada selefi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Bu kapsamda söz konusu donanımla gelen iQOO 15 üzerinden yapılan testlerde işlemcinin Genshin Impact ve Zenless Zone Zero oyunlarında 60 FPS seviyesinde bir performans sergilediğini görüyoruz. Yani mobil oyunları gayet akıcı bir şeklide çalıştırabiliyor.

iQOO 16 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda 6,8 inç boyutlarında, 2K çözünürlük ve 165Hz veya 185Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar cihazın sunacağı yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. AMOLED teknolojisi ise gerçek siyah renkler ve daha düşük güç tüketimi gibi avantajlara sahip. 2K çözünürlük ise görüntülerin daha net ve keskin görünmesini sağlayacak.

iQOO 16 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 200 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera kullanılacak. Bu sensör OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) desteğine sahip olacak. Bu sayede fotoğraf çekerken elinizin titremesi gibi durumlarda görseller bulanık çıkmayacak. Özellik bu gibi sorunları telafi ederek size maksimum kalitede bir çıktı verecek.

Buna ek olarak akıllı telefonda 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto kameraları yer alacak. Burada ultra geniş açılı kameraların standart sensörlere kıyasla daha geniş bir görüş açısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz.

Periskop telefoto sensörleri ise görüntüleri bozmadan çok uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanızı sağlıyor. Önde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası karşımıza çıkacak.

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu an için kesin olmasa da iQOO 16 modelinin bu yılın ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Bununla birlikte 12GB + 256GB depolamalı standart sürümünün 730 dolar (32.550 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olacağı söyleniyor. Bu da Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 66.430 TL seviyelerine denk geliyor.

iQOO 16 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo ülkemizde çok sayıda akıllı telefonunu satsa da şirketin alt markası iQOO'nun modellerini pek fazla göremiyoruz. Bu nedenle iQOO 16'nun Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin bir hayli düşük olduğunu belirtelim. Yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

iQOO 16'nın sızdırılan teknik özellikleri beni çok etkiledi. Özellikle 2K ekran çözünürlüğü, 165Hz veya 185Hz yenileme hızları ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisiyle amiral gemisi sınıfında çok önemli bir seçenek olacağını düşünüyorum. Zira şu anda kullandığım akıllı telefonun özellikleri itibariyla iQOO 16'nın yanına yaklaşamayacağını söyleyebilirim.