ABD Gizli Bilgilerini Çalan Hackerlar İran Destekli Olabilirler

ABD bazı hacker gruplarını İran destekli olduğunu iddia etti ve İran destekli hacker gruplarına yaptırım uygulama kararı aldı. ABD üç İranlıyı havacılık ve uydu teknolojisi hakkında hassas bilgileri çalmakla suçladı ve hackeların araçlarını da açığa çıkardı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Temmuz 2015 ile Şubat 2019 arasında üç İran kökenli hacker, havacılık ve uydu teknolojisi sektörlerinde çalışan mühendisler ve işçiler de dahil olmak üzere ABD şirketlerindeki 1800'den fazla kullanıcı hesabını hedef aldı.

Savcılığın belirttiğine göre İranlı hackerlar çaldıkları bilgileri İran İslam Devrim Muhafızlarına gönderdi ve bu da başta ABD yönetimi olmak üzere pek çok ülkenin devlet bilgilerinin İran hükümetine geçtiğini kanıtlıyor.

İran destekli hacker grupları ABD'ye saldırdı

Bilgisayar korsanlarının hedeflenen endüstrilerde gerçek ABD vatandaşlarının kimliğine büründükleri ve çalışanlara kötü amaçlı yazılım indirmeleri için kimlik avı mesajları gönderdiği iddia edildi.

Tüm bu suçlamaların ardından İranlı hacker gruplarına caydırıcı cezalar uygulayacağını ve yaptırımların daha da sertleşeceğini söyleyen ABD yönetimine henüz cevap verilmedi. Ancak FBI Direktörü Christopher Wray hackerlarla 'köşe kapmaca oynamayı' bırakıp gerçekçi yaptırımlar uygulanacağını söyledi.