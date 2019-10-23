İşte Türkiye'de En Çok İzlenen 25 Film

Box Office’te haftalık, yıllık ve hafta sonunu kapsayacak şekilde farklı zaman dilimlerini alan süreler için en çok gişe hasılatı elde eden yapımların hangileri olduğu görülebiliyor. Türkiye’de şimdiye kadar izlenmiş olan filmlere baktığımızda ilk 25 filmin sadece Türk filmlerinden oluştuğunu görüyoruz.

Yabancı filmler ise listeye 26, 27 ve 33. sıralarda girebiliyor. Bu filmlerin ise sırasıyla Hızlı ve Öfkeli 7, Titanik ve Hızlı ve Öfkeli 8 olduğu görülüyor.

Box Office verilerine bakıldığında ilk sırayı Recep İvedik 5’in aldığını görüyoruz. 11 Ekim’de vizyona giren 7. Koğuştaki Muize ise şimdiden 1.8 milyon izleyici ile 68. sıraya yerleşmiş durumda.

Türkiye'de şimdiye kadar sinemada en çok izlenmiş 25 filmin izleyici sayısına göre listesi ise şu şekilde:

1- Recep İvedik 5 (7.437.050)

2- Recep İvedik 4 (7.369.098)

3- Düğün Dernek (6.980.070)

4- Fetih 1453 (6.572.618)

5- Müslüm (6.480.548)

6- Düğün Dernek 2: Sünnet (6.073.364)

7- Ayla (5.589.872)

8- Aile Arasında (5.289.051)

9- Arif V 216 (4.968.462)

10- Recep İvedik 2 (4.333.144)

11- Recep İvedik (4.301.693)

12- Kurtlar Vadisi: Irak (4.256.567)

13- Ailecek Şaşkınız (4.034.858)

14- G.O.R.A (4.001.711)

15- Eyvah Eyvah 2 (3.947.988)

16- CM101MMXI Fundamentals (3.842.535)

17- Babam ve Oğlum(3.839.883)

18- Mucize (3.737.605)

19- A.R.O.G (3.707.086)

20- Dağ 2 (3.600.000)

21- Organize İşler: Sazan Sarmalı (3.537.429)

22- New York’ta 5 Minare (3.474.495)

23- Eyvah Eyvah 3 (3.414.212)

24- Recep İvedik 3 (3.326.084)

25- Vizontele (3.308.120)