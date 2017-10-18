İzmir'den NASA'ya Canlı Bağlanıp Ders Yaptılar

İzmir'de 30 ilçede 100 okul, NASA'ya canlı bağlanarak kurumda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Uzay araştırmaları ve gelişmeleri ile ilgili bilgileri içeren dersler, video konferans yoluyla gerçekleştirildi ve NASA'da görev yapan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız tarafından öğrencilere canlı olarak aktarıldı.

Verilen video konferans, ağırlıklı olarak Mars projelerini kapsadı. Canlı bağlantıya katılan Dr. Umut Yıldız, projelerin zaman almasının sebebinin oraya gidecek insanların yaşam fonksiyonlarının devam etmesinin sağlanabilmesi olduğunu tüm detaylarıyla öğrencilere aktardı. Yıldız, "Bizim için önemli olan Mars'a insanın canlı olarak gitmesini sağlamak." diye konuştu.

Video konferansı İl Müdürlüğü binasından takip eden İzmir Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, dersten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu uygulamanın ilk kez yapıldığını ifade ederek, bu uygulamanın farklı kurumlardan ve farklı dersler ve bağlantılarla devam edeceğinin altını çizdi.

Milli Eğitim İl Müdürü Yahşi, "100 okulumuzda uzayı merak eden 3 bini aşkın lise öğrencimize canlı yayın yapıyoruz ve Türk bilim insanlarıyla buluşturuyoruz. Türk bilim insanlarıyla buluşturarak ilham almalarını ve onları model olarak görmelerini sağlıyoruz." diyerek eğitime verdikleri önemi de ifade etti.