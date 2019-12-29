JCB Dünyanın En Hızlı Traktörünü Yaptı

Hızın çok büyük bir önem kazandığı günümüz dünyasında traktörler de bu yarışa katıldı. JCB tarafından Williams Advanced Engineering ile birlikte dünyanın en hızlı traktörü yapıldı. İşte bu ilginç haberimizin detayları.

Motosiklet yarışçısı ve televizyon sunucusu Guy Martin, JBL Fastrac 8000 traktör ile 166.72 km/s hıza çıkarak dünyanın ilk rekorunu kırmayı başardı. Martin Kasım ayında ise, yeniden direksiyonuna geçtiği traktörle ortalama 217.570 km/s hız yaparken, maksimum 247.35 km/s hıza ulaştı.

JCB adını altın harflerle yazdırdı

Yeni hız rekoru için kullanılan JCB Fastrac'ın kaputunun altında yatan 7.2 litrelik dizel motor, 1.015 beygir gücü ve 2.500 Nm tork üretildi. Böylece aracın çok daha hızlı bir şekilde gitmesi sağlandı.

Ayrıca CVT şanzımanı, aracın ivmelenmesini güçlendirmek için 6 ileri vitesli bir şanzıman ile değiştirildi. Böylece kırılacak rekor için önemli bir destek sağlamış oldu. Her ne kadar çok büyük bir hıza sahip olsa bile bu traktör arazi için kullanılmaya pek müsait değil. Bu nedenle şirketin daha çok yarış için böyle bir araç tasarladığını düşünüyoruz.

Hız yarışının traktör sektörüne de girmesiyle birlikte artık rekabet daha fazla kızıştı. Peki sizce diğer şirketler bu tarz denemeler yapar mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.