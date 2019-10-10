Karanlık Mod, Google Haritalar’a da Geliyor

Son dönemlerde pek çok uygulamanın yeni sürümünde görmeye alışık olduğumuz karanlık mod özelliği, görünüşe göre kısa süre sonra Google Haritalar’a da getirilecek.

Google’ın daha önce Gmail ve Chrome uygulamarında kullanıma sunduğu karanlık mod, Google Haritalar’a da gelebilir.

Android Instagram sayfasından yapılan bir paylaşımda, Haritalar uygulaması için karanlık mod teması gösterildi.

Paylaşılan videoda, Google Haritalar uygulamasının normal hali ile karanlık modlu hali karşılaştırıldı.

Karanlık Modu Ne Zaman Kullanabileceğiz?

Google’ın paylaştığı görüntülere bakılırsa, karanlık mod özelliği henüz geliştirilme aşamasında gibi görünüyor.

Google ve Android, yeni özelliğin kullanıma sunulma tarihiyle ilgili henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı.