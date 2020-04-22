Kaspersky Evden Çalışanları Koruyan Yeni Sistemini Tanıttı

Ücretsiz kullanım imkanı sunan anti-virüs programı Kaspersky, kurumlar için çok daha güvenli olan, yeni bulut özelliğini tanıttı. Koronavirüsü nedeniyle karantina altında olduğumuz dönemde evden çalışan kişilerin sayısı da ciddi oranda arttı. Bu durum siber saldırıların önünü açtı. Pek çok şirket veri tabanlarını siber saldırılara karşı korumak için çeşitli yollara başvurdu. Kaspersky, siber saldırılara karşı çok daha güvenli olan yeni sürümüyle, iş verenler için iyi bir alternatif olacak gibi duruyor.

Yeni bulut özelliği ile BT yöneticileri, çalışanların riskli olan uygulamaları, internet sitelerini izinsiz kullanmalarını engelleyebiliyor. Bulut hizmetleri sayesinde iş verenler, veri sızıntılarını kontrol altına alabiliyor. Yapılan bir çalışmaya göre personellerin %99'una yakın bir kesimi evden çalışma uygulamasına sıcak bakıyordu. Ancak evden çalışmaya geçilmesiyle birlikte siber saldırılarda da artış gözleneceği yapılan çalışmada yer alıyordu. Koronavirüsü pandemisi nedeniyle personeller zorunlu olarak evden çalışma şekline geçmek durumunda kaldı. General Motors, Apple, JP Morgan, Facebook gibi büyük şirketler, koronavirüsü salgını nedeniyle personellerini evden çalışmaya yöneltmeye başladı.

Kaspersky Yeni Sürümüyle Kurumlara Çok Daha Güvenli Bir Şekilde Evden Çalışma İmkânı Sunuyor

Personellerin evden çalışmak zorunda kalmasıyla birlikte şirketler için de hem veri tabanı güvenliği hem de personellerin kişisel verilerinin güvenliği çok daha önemli bir hâl aldı. Kullanıcılara internet üzerinden bulut tabanlı uygulamalara erişim ve kullanım olanağı sağlayan SaaS yazılımı ile personeller rahatlıkla evlerinden işlerini yapabiliyorlar. Ancak iş haricinde şirket bilgisayarları kişisel amaçlarla da kullanılabiliyor. Bu durumda hem şirket verilerini hem de personellerin kişisel verilerini tehlikeye atıyor. İşte tam burada gölge BT kavramı devreye giriyor.

Kaspersky Endpoint Security Cloud yeni sürümüyle kurumlara çok daha güvenli bir şekilde evden çalışabilme imkanı sunuyor. Bulut keşfi özelliği ile kurumsal güvenlik politikalarına uygun bulut hizmetlerinin bir listesini oluşturan yeni sürüm sayesinde personeller, yalnızca güvenilir bulut hizmetlerini kullanabiliyor. Kullanım verilerini bir arayüz yardımıyla izlemeye izin veren yeni sürüm sayesinde, iş verenler ya da kurumlarda yetkili kişiler, kullanıcıların erişim ayarlarını değiştirebiliyor.

Kaspersky Endpoint Security Cloud yeni sürümüyle birlikte kurumların bulut e-posta gelen kutularının, ortak çalışma araçlarının güvenliğini de düşünerek, Microsoft Office 365 İçin Kaspersky Security çözümünü de sunuyor. Microsoft Office 365 uygulamalarını koruma altına alan ve Microsoft Teams üzerinden güvenli dosya paylaşımı imkânı sunan Kaspersky Security, zararlı URL veri tabanı kullanım önleme ve kurumsal e-postaların sızdırılmasını engelleme gibi özelliklerle iş yerlerinde veri güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor.