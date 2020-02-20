Kişisel Bilgisayarlara Yapılan Saldırılar Bir Yılda Yüzde 640 Arttı!

OpenText tarafından yayınlanan yeni araştırma sonuçlarına göre kişisel bilgisayar kullanıcıları önemli kötü amaçlı yazılım tehditleri ile karşı karşıya.

Kurumsal Cihazlara Göre İki Kat Daha Riskli

2020 Webroot Tehdit Raporu kapsamında yayınlanan verilere göre kişisel bilgisayarlar, kullanıcı hatalarından kaynaklanan sebeplerden ötürü iş bilgisayarları ile kıyaslandığında iki kat daha fazla saldırıya uğruyor.

Söz konusu raporun derlenmesi için 4 milyar IP adresi, 37 milyar URL, 842 milyon alan, 31 milyon aktif mobil uygulama ve 36 milyar dosya davranış kaydı göz önüne alındı. Araştırma kapsamındaki verilere göre kişisel bilgisayarların yüzde 35 oranındaki kısmı en az üç defa saldırıya uğramışken, yüzde 10 oranındaki kısmı en az altı defa saldırıya uğramış durumda.

Rapora göre kişisel bilgisayarların saldırılara daha duyarlı olmasının nedeni genellikle kullanıcı hatalarından kaynaklanıyor. Bunların arasında güvenlik yazılımlarını kullanmamak, eski işletim sistemlerini çalıştırmak ve güncellemeleri önemsememek örnek gösterilebilir.

Buna karşın iş bilgisayarlarındaki ağ ve paylaşım kısıtlılığı, güncelleme hassasiyeti ve diğer konular saldırıların önemli bir kısmının önüne geçiyor.

Bir Yılda Yüzde 640

Arttı

2018 yılı ile kıyaslama yapıldığında 2019 yılında kimlik avı girişimlerinde yüzde 640, kötü amaçlı yazılım saldırılarında ise yüzde 125 oranında (Windows 7 için geçerli) artış görüldü. Kimlik avı girişimleri hedeflerine ulaşmak için sırasıyla kripto para borsalarını, oyun sitelerini, e-posta hizmetlerini, finansal kurumları ve ödeme hizmetlerini taklit etti.

Windows 7 için verilen desteğin kesilmesi ile birlikte kullanıcıların önemli bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bir Windows 7 kullanıcısı iseniz cihazınızı güncellemenizi, diğer tüm uygulama ve güvenlik güncellemelerini de güncel tutmanızı öneririz.