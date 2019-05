Kit Harington, Stres ve Alkol Tedavisi için Rehabilitasyona Girmiş

Game of Thrones’un yıldızı Kit Harington’ın, efsanevi dizinin finali öncesinde ABD'de bir sağlıklı yaşam merkezine girdiği bildirildi.

Ünlü İngiliz aktör Kit Harington’ın menajeri, Variety ’e yaptığı açıklamada, “Kit, bazı kişisel meselelerini çözmek için kısa bir sağlık tatili yapmaya karar verdi” ifadelerini kullandı.

Salı günü, Page Six dergisinin internet sitesinde yayınlanan haberde, sekiz sezon boyunca Game of Thrones’ta Jon Snow karakterine hayat veren Harington’ın, geçtiğimiz ay Connecticut'taki lüks bir sağlık tesisinde stres ve alkol kullanımı için tedavi gördüğü bildirilmişti. Aynı haberde, İngiliz aktörün 19 Mayıs’ta, Game of Thrones finalinden birkaç hafta önce merkeze geldiği belirtilmişti.

Game of Thrones’un ardından yayınlanan "Last Watch" adlı belgeselde, Harington’ın final bölümünde Jon’un Daenerys'i (Emilia Clarke) öldürdüğünü öğrendikten sonra gözyaşlarına boğulduğu an, sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’a katılan ünlü aktör, o anlara ilişkin olarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Bazı olayları öğrendiğimde büyük şok yaşadım ve sonra gözlerimi sıkarak ağladım”

Kit Harington and Emilia Clarke’s reactions to the #GameOfThrones finale say it all pic.twitter.com/Y1aSDfa3P4 — NowThis (@nowthisnews) May 29, 2019

Harington daha sonra Variety ile yaptığı röportajda karakterinin kaderini öğrendikten sonra tedavi görmek istediğini dile getirmişti.

“Kendimi güvensiz hissediyor ve kimseyle konuşmuyordum” diyen 32 yaşındaki başarılı oyuncu, zihinsel ve duygusal bir çöküş yaşadığını belirtmişti.

Aynı röportajda, Game of Thrones’un dünya çapında gösterdiği büyük başarı sayesinde üne kavuştuğunu söyleyen Harington, “Hayatımın en zor dönemlerinden biriydi. Aslında kendimi çok savunmasız hissettiğimde, dünyadaki en şanslı insanlardan bir tanesi olduğumu düşünmem gerektiğini anladım” ifadelerini kullanmıştı.

Harington, Esquire ile yaptığı röportajda ise dizinin final sahnelerini çekerken “tam bir arıza” gibi davrandığını itiraf etmişti.

“Son çekim günümde, kendimi rahatlatmak için içimden sürekli bir şeyler geçiriyordum. Sonra sahneleri çekmeye başladık ve bir anda titremeye başladım” diyen İngiliz aktör, sonra “şal al” dediklerinde sinirlendiğini ve bağırmaya başladığını dile getirmişti.