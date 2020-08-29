Kolay İhracat Platformu Ticaret Bakanlığı Tarafından Tanıtıldı

T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın tanıtımını yaptığı kolay ihracat platformu hizmet vermeye başlıyor. İhracatla ilgili her şeyi tek bir platformda toplayan bu yeni yazılım sayesinde bazı detaylara daha kolay ulaşılması amaçlanıyor. Hadi gelin konuyla ilgili ayrıntılara birlikte göz atalım.

İhracatta dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen yapay zekâ destekli Kolay İhracat Platformu, özellikle ülkeye çok fazla dövizin lazım olduğu şu günlerde büyük bir ihtiyaç olabilir. İhracat ile birlikte döviz kazanımı artacak ve böylece cari açık da azaltılabilecek. Kurulan yeni platformun en büyük amacı bu.

Kolay ihracat platformu rehber olacak

İhracata dair her şeyin yer aldığı Kolay İhracat Platformu'nda ihracatçılar için global trendler ile birlikte aynı zamanda çeşitli dökümanlar da sunulacak. İnternet üzerinden kolayihracat.gov.tr adresine e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmanız mümkün.

Bu platformda; ülke potansiyel sektörlerini ve teknik analizleri görebileceğiniz ülke raporları, kişiye özel haberler, dış ticaret mevzuatı ve ithalatçılarla etkileşimi artırmak için fuarlar ve heyetlerin tümü yer alıyor. Burada sunulan en önemli hizmetlerden birisi de Pazara Giriş Haritası olacak. Seçtiğiniz ürünlerin hedeflediğiniz pazardaki durumunu, rakiplerin payını, ülkemize uygulanan gümrük vergilerini ve vergi şartlarını rahatlıkla buralarda bulmanız mümkün.

Kolay İhracat Platformu, önümüzdeki dönemlerde daha da akıllı bir robot ve genişletilmiş bir içerikle büyük hizmetler sunacak. Sizce bu platform ile birlikte ihracat konusunda daha başka ne tür katkılar sunulabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.