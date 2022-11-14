Kontrolden Çıkan Tesla İki Kişinin Canına Mal Oldu

Çin'de bir sürücü, park etmeye çalıştığı sırada Tesla'nın Model Y aracının kontrolünü kaybetti ve araç bir anda hızlanarak iki kilometre boyunca devam etti. Sonrasında gerçekleşen kaza iki kişinin ölümüyle sonuçlandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve Tesla incelemeye tabi tutuluyor.

Olay Çin'in Guangdong eyaletinde gerçekleşti. Zhan soyadlı sürücü, Tesla'nın Model Y aracını park etmeye çalışıyordu ancak aracın kontrolünü bir anda kaybeden sürücü iki kişinin ölümüne, üç kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Kazanın ardından konuyla ilgili Tesla'ya bilgilendirme yapıldı.

Bir kişi Tesla markası arabasını park edeceği anda arızalanıp maksimum hıza çıkınca, 2 kişi hayatını kaybetti.

İddialara göre ise, yapay zeka Çinli mühendisler tarafından sabote edildi. pic.twitter.com/suV5vgoFv2 — Medyanın51Tonu (@medyanin51tonu) November 13, 2022

Tesla ile Soruşturma Sürüyor

Polis ilk olarak sürücünün uyuşturucu veya alkol kullanıp kullanmadığını kontrol etti ancak sürücüde herhangi bir probleme rastlanmadı. Daha sonra ise araç incelemeye alındı. Kazanın görüntülerine ulaşıldı ve kazada sürücünün fren pedalına basmasına rağmen aracı park edemediğini ve aracın fren lambaları yanmasına rağmen bir anda son hızla süratlendiği fark edildi.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerden biri bir motosikletli sürücüyken, diğeri ise bisikletli bir lise öğrencisiydi. Tesla konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı ve kazayı soruşturduklarını belirtti.

Şimdilik konuyla ilgili başka gelişme olmasa da ilerleyen süreçte bu olaydan ötürü Tesla'nın başı ağrıyabilir.