Konum Erişimi İsteyen Uygulamalara Google Sınırı

Kullanıcılardan gereksiz yere konum erişimi istiyen uygulamalar için düğmeye basıldı. Gizlilik adına bunu hoş karşılamayan Google, geliştiricilere bazı sınırlar çizdi. İşte Google gizliliğini önemli ölçüde etkileyecek haberin detayları.

Akıllı telefon uygulamalarının bazıları kullanıcılardan sürekli olarak konum bilgisi talep ediyor. Kullanıcının telefonunun pil ömründen çalan bu uygulamalar, Android 10 kullanıcıları tarafından durdurulabiliyor. Bu sene kullanıma açılma planları olan Android 11’in de bazı önlemler alması planlanıyor.

Konum erişimi için sıkı tedbirler geliyor

Her ne kadar bu problem sadece üst sürüm Android kullanıcıları için çözülse bile, genel olarak akıllı telefon kullanıcıları için bitirilmesi gerekiyor.

Şirket, bu politikalarda değişiklik yaparak konum erişimlerini kontrol altına almak istiyor. Android 10’dan daha eski sürümler kullanan kullanıcılar için bazı ek önlemler geliyor. Bundan sonra geliştiriciler, uygulamalarına konum erişim gereği koymadan önce onay almak zorunda.

Şirketin aldığı karar, Nisan ayında aktif hale gelecek. Yaptırım uygulanmaya 3 Ağustos tarihinde, eski uygulamaların gerekirse platformdan kaldırılmasına 2 Kasım tarihinde başlanması planlanıyor. Sizce Google tarafından alınan bu karar gizliliğe önemli bir katkıda bulunabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.