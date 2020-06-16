Koronavirüs Mutasyonlarla Daha Ölümcül Hale Geldi: Korkunç Gerçek!

Koronavirüs mutasyonları hakkında bugüne kadar çok şey söylendi. Bazıları virüsün daha ölümcül hale geldiğini ifade ederken, kimileri de öldürme oranının daha da düştüğünü ifade etti. Vaka sayısının dünya genelinde 8 milyon civarında olduğu düşünülürse virüsün geçirdiği mutasyonların büyük öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

ABD'nin Florida eyaletinde Scripps Araştırma Enstitüsü'nde görevli uzmanlar, son derece ilginç sonuçlar elde etmeyi başardı. Bugüne kadar virüsün geçirmiş olduğu mutasyonlar hakkında belki de en doğru araştırmaları yaptıklarını söyleyebiliriz. Onlara göre virüs bugüne kadar sivri uçlarını en az 4 kat artırdı. Peki bu ne anlama geliyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara bir göz atalım.

Koronavirüs mutasyonları bulaşıcılığı arttırıyor

Birçok kişinin bildiği üzere virüsün sivri uçları hücrelere çok daha sıkı bir şekilde tutunmasını sağlıyor. SARS gibi yine koronavirüs ailesine ait virüslerin bile bu kadar fazla bulaşıcı olmamasının temel nedeni sivri uçlarının olmamasıydı. Bu sivri uçlar her arttığında bulaşıcılık miktarı aynı oranda artış gösteriyor.

Kovid-19'un D614G olarak adlandırılan mutasyon ile birlikte, insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan sivri uçlar çok daha fazla arttı. Böylece normal şartlarda 1 kişi en fazla 2 kişiyi hasta edecekken bu sayı en az 4 ya da 5 kat arttı. Uzmanların ortaya çıkardığı sonuçlar sadece bunlardan ibaret değil.

Scripps Araştırma Enstitüsü Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Bölümü yöneticisi Michael Farzan, D614G mutasyonunun virüsün hücreden hücreye yolculuklarda canlı kalmasına destek sağladığını söyledi. Ayrıca yine bu virüsün akciğerler dışında başka organlara zarar verme eğiliminin de mutasyondan kaynaklı olduğunu ifade etti. Sizce koronavirüs mutasyonu daha başka ne tür etkiler göstermiş olabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.