Koronavirüsü Yenen Doktor Yaşadıklarını Anlattı

Kendisini çok iyi korumasına rağmen koronavirüse yakalanan Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayhan Sümer Yaman hastalığı yendi ve yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar.

Koronavirüsü Yenen Doktor: Öleceğimi Zannettiğim Anlar Oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevine geri dönen Yaman yaptığı açıklamada "N95 maskemi, siperliğimi taktım. Mesafe kuralına uydum fakat buna rağmen yüzde 1-2'lik ihtimal bana da denk geldi ve Kovid-19 hastalığına yakalandım. O dönem çok kötüydüm. Ateşin en yüksek olduğu ve nefes alamadığım dönemde öleceğimi zannettiğim anlar oldu" dedi.

Dr. Ayhan Sümer Yaman açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"Ateşin en yüksek olduğu ve nefes alamadığım dönemde öleceğimi zannettiğim anlar oldu. Parmağınızı bile kaldıramıyorsunuz. İnsan kendisini çok kötü hissediyor. Su isteyeceksiniz elinizi kaldırıp ‘Lütfen bir su verir misiniz?’ diyemiyorsunuz. O kadar halsiz oluyorsunuz ki görevliler odaya geliyorlar, ilaçlarınızı veriyorlar; o ilaçlar sizi 1-2 saat iyi halde tutuyor. Ondan sonra tekrar kötüleşiyorsunuz. İnsan normal nefes alırken zorlanır mı? Zorlanıyorsunuz. O kadar kötüydü ki o durum sanki yüzünüzün üzerine bir yastık koymuşlar da yastığın üzerinden nefes almaya çalışıyorsunuz. Hatta bir dönem neredeyse yastık yüzüme basılıyor gibi hissediyordum. Derin derin nefes almaya çalıştığım zaman nefes alamadığımı hissediyordum. Bunu inşallah kimse yaşamaz diyorum"

Ülkemizde Son Durum

25 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 261.194 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.163'a yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısı 238.795 olarak açıklandı.