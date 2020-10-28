Kötü Amaçlı Yazılım İçeren 21 Android Uygulaması Tespit Edildi

Google, Avast tarafından hazırlanan raporun sonrasında kötü amaçlı yazılım içeren Android uygulamalarını uygulama mağazası Play Store'dan kaldırdı. Güvenlik şirketi tarafından yapılan açıklamada söz konusu uygulamalarda HiddenAds olarak bilinen kötü amaçlı bir yazılımın olduğuna yer verildi.

Kötü Amaçlı Yazılım İçeren Android Uygulamaları (Ekim 2020)

HiddenAds ilk olarak 2019 yılında keşfedilmişti. Bu yazılım Android işletim sistemli akıllı telefonları hedef almak için geliştirilmiş bir yazılım olmakla birlikte mobil tarayıcıların reklamlarla dolmasına neden oluyor. Avast Kötü Amaçlı Yazılım Analisti Jakub Vávra, uygulamaların popüler video oyunlarını kullandığını ve mobil kullanıcıların bu tür uygulamaları kullanması için sosyal medya reklamlarından yararlandığını söyledi.

İşaretlenen 21 uygulamasından herhangi birini indiren Android kullanıcıları geçen günler içerisinde indirdiği uygulamanın simgesinin kaybolduğuna dair çeşitli şikayetlerde bulunmuştu. Avast ise bunun HiddenAds isimli kötü amaçlı yazılım tarafından yapılan bir işlem olduğunu belirtiyor. Bunun yapılmasının en önemli nedeninin ise mobil kullanıcıların söz konusu uygulamalarını silmesini zorlaştırmak olduğu düşünülüyor. Yazılım bunu başarılı bir şekilde yaptıktan sonra kullanıcıya çeşitli reklamlar göstermeye başlıyor.

Bu uygulamalar toplamda 8 milyondan fazla indirildi. Avast tarafından yayımlanan listenin içerisinde bulunan isimleri kaç kez indirildiğiyle birlikte aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

• Shoot Them (1.000.000)

• Crush Car (1.000.000)

• Rolling Scrool (1.000.000)

• Helicopter Attack (Yeni - 1.000.000)

• Assassin Legend - 2020 (Yeni - 500.000)

• Rugby Pass (500.000)

• Flying Skateboard (500.000)

• Iron it (100.000)

• Helicopter Shoot (500.000)

• Shooting Run (100.000)

• Plant Monster (100.000)

• Find Hidden (100.000)

• Find 5 Differences - 2020 (Yeni - 100.000)

• Rotate Shape (100.000)

• Jump Jump (100.000)

• Find the Differences - Puzzle Game (100.000)

• Sway Man (100.000)

• Money Destroyer (100.000)

• Desert Against (50.000)

• Cream Trip (Yeni - 10.000)

• Props Rescue (10.000)