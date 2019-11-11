"Kredi Kartı Aidatı" Dolandırıcılığına Yem Olmayın

İnternet korsanlarının yeni bir tuzağı olan kredi kartı yıllık aidatı, pek çok kişiyi tehdit ediyor. Hackerlar, ağına aldığı kullanıcıyı kandırıp kredi kartı bilgilerine erişebiliyor.

"Kredi kartı yıllık aidatı geri ödeniyor" şeklinde sahte mesajlarla kullanıcılara ulaşan internet korsanları, ağına düşürdükleri kişilerin verilerini ele geçirebiliyor. Hatta kullanıcılarla iletişime geçen korsanlar, banka görevlisi gibi davranabiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, reklamı yapılan linke tıklandığında; faturaya ek ücretler yansıtıldığını ve kullanıcıların kredi kartı bilgileri istenilerek tüm bilgilerin ele geçirildiğini ifade etti.

"Sosyal medyada reklamı yapılan bu tür paylaşım veya mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi ve dönüş yapılmaması gerekiyor. Tüketiciler, herhangi bir hak arama noktasında ücretsiz olarak Tüketici Hakem Heyetleri’nde çalışan yetkililerden veya tüketici örgütlerinden her konuda bilgi ve destek alabilirler”

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 31/3 maddesine göre kullanıcılar, bankadan aidatsız kredi kartı alabiliyorlar. Yani yıllık aidat gibi bir zorunluluğun olmadığı banka kartları yine de pek çok vatandaşı tehlikeye sokabiliyor.