Kredi Kartı Bilgilerimiz Çalındı Mı? Yeni Açıklama!

Geçtiğimiz Kasım ayında, Efsane Cuma gibi kampanyalar nedeniyle e-ticaret sitelerinde yoğun bir satış dönemi yaşanmıştı ve e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi söz konusu iddialar hakkında açıklamada bulundu.

İddialar Asılsız

Ekmekçi, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Müşterilerin güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Durumun sektör meclisinde değerlendirildiğini ve bunun sonucunda kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlali tespit edilmediğini belirten Ekmekçi, kredi kartı bilgilerinin uluslararası standartlara uygun şekilde saklandığını vurguladı.

Ekmekçi, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman asılsız paylaşımlar olabiliyor, sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin her daim sağlanması için çalışmalara özenle devam ediyoruz." diye konuştu.