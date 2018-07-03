Kullanıcılar Neden Hala Windows 7 Kullanıyor?

Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 ile rekabet içerisinde olan Windows 7, hep kullanıcıların severek tercih ettiği bir sistem oldu. 2020 yılına kadar güvenlik güncellemelerini alacak olan Windows 7 nasıl oluyor da kendisinden sonraki üç işletim sistemine karşı hala ayakta kalabiliyor?

StatCounter tarafından yayınlanan Haziran ayı Windows kullanım verilerine göre Windows 10 yüzde 46.75 ile lider konumda. Ancak kendisinden tam altı yıl önce tanıtılan Windows 7 ile sıkı bir rekabet içerisinde olan Windows 10, Haziran ayında kullanıcıların bir kısmını Windows 7'ye kaptırmış gibi gözüküyor. Çünkü bir önceki aya göre Windows 7 kullanım oranını yüzde 39.44'ten 39.63'e yükseltmiş durumda.

Windows 7'nin Sırrı Ne?

Windows kullanıcı tabanının önemli bir kısmı modern bir kullanıcı arayüzü olmayan, daha klasik bir platforma sahip olmayı tercih ediyor. Ancak Microsoft ise tasarım konusunda yenlilikler yapmak istiyor. Örneğin; Windows 8, bu tasarım değişikliğine uğrayan ilk yazılım oldu ancak kullanıcılar bu yenilikten pek hoşlanmadı. Microsoft tarafından sonradan tanıtılan Windows 8.1 ise, bu değişiklikleri düzenli hale getirerek paçayı bir nebze kurtardı.

Ancak Microsoft, Windows 10'u daha kullanıcı dostu geliştirdi ve kullanıcılara, önceki işletim sistemlerinde en çok sevilen özellikleri geri getirecek şekilde uyarlama konusunda müthiş bir iş çıkardı. Fakat yine de Windows 7 kullanıcılarının yükseltme yapması bir hayli zor gözüküyor.

2020 yılının Ocak ayından itibaren güncelleme almayacak olan Windows 7'nin yine de pazarın büyük bir kısmına hitap edeceği düşünülüyor. Peki ya sizce neden hala Windows 7 bu kadar çok kullanılıyor? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!