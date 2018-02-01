Kullanıcıları Sahte Banka Hesaplarıyla Kandırdılar!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde çok talihsiz bir olay yaşandı. İnternet dolandırıcıları, iki farklı bankadan aldıkları görüntüleri kendi oluşturdukları siteye yerleştirdiler. Daha sonra sosyal medya üzerinden banka müşterilerine mesajlar gönderen dolandırıcılar, çok rahat bir şekilde kullanıcıların hesap bilgilerini ele geçirdiler.

'bireyselbankacılık.com' adıyla oluşturulan sitede, iki popüler bankanın giriş ekranı ve çeşitli reklamları yer alıyordu. Sosyal medya üzerinden banka müşterilerine çeşitli vaatler sunarak kandıran siber hırsızlar, kendi oluşturdukları siteye kim girdiyse bilgilerini görme şansına sahip oldular. Böylece istedikleri hesaba erişim sağlayıp, hesaplardaki paraları çektiler.

Ayrıca dolandırıcılar, müşterilere çeşitli çekilişlerin yapılacağını, bu çekilişlerin de oluşturdukları site üzerinden olacağını belirttiler. Daha sonra banka müşterisine kendi sitesinin bağlantısını paylaşan dolandırıcı, pek çok kişiyi bu şekilde kandırmayı başardı.

Şu anda bu sahte site kapanmış durumdayken hırsızlar hala yakalanmış değil. Ancak konu hakkında açıklamada bulunan ve müşterileri uyaran avukat Şamil Demir şunları ifade etti: "Müşteriler bankanın resmi sayfasının yönlendirdiği sayfalardan giriş yapmak ve kendi güvenliklerini belli ölçüde düşünmek zorunda. Reklamın cazibesi ve yönlendirilen sayfanın gerçek sayfa ile birebir aynı olması bunun görmezden gelinmesine neden olabiliyor. Böyle bir oltalama yöntemi ile müşterilerin kullanıcı kodu ya da vatandaşlık numarası ele geçirilebilir. Ama bankacılık işleminde en önemli güvenlik katmanı SMS şifresidir. SMS şifresi almadan banka hesabınıza girmeniz mümkün değildir."

Avukat Şamil Demir bankaların kimseye özel hediye vermeyeceğini ve çekiliş olursa da bunu müşterilerine bildireceğini ifade ederek "Önemli olan dolandırıcılara kişisel verilerimizi kaptırmamak ve mağdur olmamak için çok cazip görünse bile bu tür yönlendirmelere itibar etmemektir" şeklinde konuştu.