Kulüp Televizyonculuğunda YouTube Dönemi

Futbol kulüpleri, spor televizyon kanallarını 1990’lı yıllarda kurmaya başlamıştı. 1997 yılında ilk olarak Avrupa'da İngiliz takımları ile başlayan kulüp televizyonculuğu 1990'lı yılların sonunda İspanyol ve İtalyan takımlarıyla genişledi.

Ancak 2000 yılından itibaren kulüplerin televizyon kanalları, artık yavaş yavaş yerini internet üzerinden yayın yapan YouTube kanallarına bırakmaya başladı. 2000'li yıllarda kanallarını kapatarak YouTube üzerinden yayın yapmaya başlayan öncü kulüpler Arsenal ve Middlesbrough olurken, zamanla diğer büyük takımlar da yayınlarını YouTube’a taşımaya başladı.

Türk takımları ise 2000’li yılların başlarında kendi TV kanallarını yeni yeni kurmaya başlamıştı. 2004'te FB TV, 2005'te BJK TV, 2006'da GS TV ve 2009'da da Bursaspor TV televizyondan yayın yapmaya başladı.

YouTube’un popülerliğinin giderek artması ve Evrensel çapta daha çok izleyiciye ulaşma imkanı sunması nedeniyle, YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyondan fazla olan futbol kulübü sayısı her geçen gün artıyor.

En Çok Abone Barcelona'nın

YouTube’da abone sayısı en fazla olan takımlara bakıldığında İspanyol ve İngiliz ekiplerinin başı çektiği görülüyor. Bu anlamda Barcelona, 6 milyon abonesiyle dünyada YouTube'dan en fazla izlenen spor kulübü olmayı başardı. Barcelona’nın en yakın takipçisiyse 4,3 milyon abonesiyle ezeli rakibi Real Madrid oldu.

İngiliz ekiplerine bakıldığında, Liverpool'un 1,9 milyon, Manchester City'nin 1,6 milyon, Manchester United'ın 1,5 milyon, Arsenal'in 1,2 milyon ve Chelsea'nin 1,1 milyon YouTube abonesi olduğu görülüyor.

Türk takımları arasında ise en fazla YouTube abonesi olan takım Fenerbahçe olurken, Galatasaray, 658 bin abonesiyle ikinci sırada, Beşiktaş 271 bin abonesiyle üçüncü sırada ve Trabzonspor da 112 bin abonesiyle dördüncü sırada yer alıyor.