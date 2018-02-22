LG K8 ve K10 2018 Modelleri Duyuruldu

Güney Kore’nin en büyük akıllı telefon üreticilerinden LG, yaptığı açıklamayla giriş ve orta seviye LG K8 ve LG K10’u duyurdu. İşte 2018 model LG K8 ve LG K10 özellikleri...

Her ne kadar LG markasıyla çıkan amiral gemisi telefonlar beklenen performanslara ulaşamıyor olsalar da hala orta seviyelerde LG’nin eli oldukça güçlü. Fiyat performans bazında çok başarılı ürünler üretmeye devam eden şirket, 2016 yılından bu yana piyasaya sürdüğü “K” serisine yeni üyeler ekledi. Mobile World Congress öncesinde harekete geçen şirket, K8 ve K10 modellerini tanıttı.

2017’de çıkan K serisi telefonlara göre biraz farklı duran K8 ve K10’da ilk dikkat çeken özellik, LG logosunun arka tarafa taşınması oldu. Telefonların hoparlörlerinin arkası siyah yapılarak çerçeveyle uyumlu hale getirilirken, mat kasa tercihinde bulunuldu. Telefonların özellikleriyse şöyle sıralandı:

LG K10 2018 Özellikleri

Üç farklı K10 modeliyle piyasaya giriş yapmayı planlayan LG, giriş modeli K10a, normal K10 ve büyük ekranlı K10 Plus modellerini satışa hazırladığını söyledi. K10 2017’de MediaTek MT6750 işlemci kullanan telefon üretici, özelliklerini açıkladığı telefonlarda bu sene hangi işlemci modelini tercih ettiğini ise belirtmedi.

İşlemci 1.5GHz sekiz çekirdek RAM 3GB (K10 Plus) ya da 2GB (K10, K10α) Ekran 5.3-inch 1280x720 LCD Depolama 32GB (K10 Plus) ya da 16GB (K10, K10α), hepsinde microSD desteği var Batarya 3,000mAh Kamera 13MP arka/8MP ön ya da geniş açılı 5MP (K10, K10 Plus) ya da 8MP arka/5MP ön (K10α) Boyut 148.7 x 75.3 x 8.68mm Yazılım Android 7.1.2 Nougat

LG K8 2018 Özellikleri

Bir önceki sene piyasaya sürülen K8, 50-60 dolar bandında piyasaya çıkmış ve gösterdiği performansla oldukça beğenilmişti. Türkiye’de halihazırda 680 – 750TL arasında satışta olan ürünün yeni modeliyse aşağıdaki gibi özelliklere sahip oldu: