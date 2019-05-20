Linksys Marka Routerlarda Güvenlik Açığı Ortaya Çıktı

Linksys tarafından üretilen yönlendiricilerde (router) kritik bir güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacısı Troy Mursch tarafından tespit edilen bu açık sayesinde cihazların MAC adresleri, cihaz adları ve kullandıkları işletim sistemleri dahil olmak üzere tüm bağlantı geçmişini öğrenmek mümkün hale geliyor.

Linksys marka 33'den fazla yönlendiricinin etkilendiği bu güvenlik açığı hakkında konuşan yetkililer, uzaktaki bir saldırganın bu açığı kullanarak hassas bilgileri almasının mümkün olmadığını söylediler.

Troy Mursch raporunda yaklaşık 20.000 adet yönlendiricinin bu güvenlik açığından etkilendiğini ve bunların yaklaşık 4 bin tanesinin yönlendiriciyle birlikte gelen varsayılan şifreleri kullandıklarını açıkladı.

Şifrenizi Değiştirin

Yetkililer yaptıkları açıklamada güvenlik açığının hiçbir sorun teşkil etmediğini söylediler fakat önlem almakta fayda var. Eğer Linksys marka bir yönlendirici kullanıyorsanız öncelikle cihazınızı en güncel sürüme güncelleyin, ardından cihazın şifresini daha önce hiçbir yerde kullanmadığınız bir şifre ile değiştirin.

Sizler Linksys marka yönlendiricilerde ortaya çıkan güvenlik açığı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Linksys bu güvenlik açıklarını önceden tespit etmek için ne tür önlemler alabilir? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.