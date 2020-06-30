Mac Mini Developer Transition Kit Benchmark Skoru Sızdırıldı

Apple tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC 2020 sırasında uzun süredir sızıntılara konuk olan Apple Silicon ile tanışmıştık. Önümüzdeki yıldan itibaren kademeli geçişlerin başlayacağı Apple Silicon'a geliştiricilerin adapte olabilmesi adına tasarlanan Mac Mini Developer Transition Kit benchmark skoru ile tekrar karşımıza çıktı. Peki yeni mimariya sahip bu cihaz ne kadar güçlü?

Mac Mini Developer Transition Kit Benchmark Skoru Belli Oldu!

WWDC 2020 sırasında duyurulan ve yalnızca geliştiricilere özel olan Mac Mini Developer Transition Kit'e ait bazı teknik özellikler şu şekilde:

Söz konusu kit Apple A12Z işlemci ile birlikte geliyor ve bu işlemci 512 GB SSD ve 16 GB RAM ile destekleniyor. Buna ek olarak yeni macOS Big Sur ve Xcode beta sürümleri cihazın içerisinde ön yüklü şekilde sunuluyor. Bu sayede geliştiricilerin yeni mimari için ön hazırlıklar yapabilmesi mümkün hale geliyor.

Bu kite sahip olmak isteyen geliştiricilerin 500 dolar tutarındaki ücreti ödemesi, bir yıl sonra kiti iade etmesi ve şirket tarafından yazılı bir onay olmadan cihazla ilgili hiçbir detayı yazmamaları, incelememeleri, görüntülememeleri ve paylaşmamaları gerekiyor. Buna karşın bazı kişiler bu şartları tam olarak okumamış gibi gözüküyor.

Sonuçlara dönersek Geekbench'te yapılan testlere göre modelin tek çekirdekte 811 puan, çoklu çekirdekte 2,781 puan aldığını görüyoruz. Eğer bir kıyaslama yapmamız gerekirse bu sonuçlar i3-1000ng4 ile gelen MacBook Air'in sonuçları ile kıyaslandığında tek çekirdekte yüzde 20 daha yavaş, çoklu çekirdekte ise yüzde 38 daha hızlı.

Öte taraftan sonuçlar bir miktar hayal kırıklığı yaratabilir çünkü üst düzey Mac modelleri bundan çok daha yüksek sonuçlar alıyor. Peki siz sızdırılan bu skorlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.