Bu Yazılıma Dikkat! Kendini Gizliyor, Fidye İstiyor, Keylogger Yüklüyor!

Mac bilgisayar programları genellikle ücretli ve satın alınması güç olduğundan çoğu kullanıcı ücretsiz alternatiflerini aramak yerine başka çözümler arıyor. Ücretli Mac programını ücretsiz kullanabileceklerini düşünen kullanıcılar aslında kötü amaçlı bir programı indirmiş oluyor. Korsan yazılımda yeni keşfedilen fidye yazılım, Mac bilgisayardaki tüm dosyaları şifreliyor.

Mac Bilgisayarları Hedef Alıyor!

Korsan yazılım indirmenin tehlikeli bir şey olduğunu herkes biliyor ancak gerek duydukları yazılımların ücretli olması onları istemeden de korsan yazılım kullanmaya itiyor. Hangi kaynaktan geldiği belli olmayan korsan yazılımlar kesinlikle yasa dışı ve kurulum dosyasının içerisinde mutlaka kötü amaçlı dosyalar barındırıyorlar ancak Malwarebytes’ın son raporu kullanıcıların tüm riskleri alıp bu yazılımları kullanmaya devam ettiklerini gösteriyor. Güvenlik firmasının yeni keşfettiği fidye yazılım (ransomware) Mac bilgisayarları hedef alıyor. Bir Rus formu üzerinden indirilmeye açılan Little Snitch adında uygulama içerisinde ek yürütülebilir dosyalar içeriyor.

Dosyaları Şifreleyip 50 Dolar Talep Ediyor!

EvilQuest adında fidye yazılımı barındıran bu Mac programı, kurulumdan sonra kendisini farklı bir konuma taşıyor ve adını değiştirerek (CrashReporter) macOS’in Etkinlik Monitörü’nde gizliliğini koruyor. Çoğu fidye yazılımı gibi Mac bilgisayardaki tüm dosyaları şifreliyor ve kullanıcılardan 50 dolar talep ediyor.

Keylogger da Yerleştiriyor!

Dosyaları şifrelemenin yanı sıra muhtemelen kredi kartı numaraları, kullanıcı adları ve şifreleri gibi hassas bilgileri girebileceğiniz umuduyla tuş vuruşlarınızı izlemek için keylogger da yüklüyor.