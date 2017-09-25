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macOS High Sierra Bugün Yayınlanıyor! İşte Öne Çıkan Özellikleri

macOS High Sierra
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Yazılım

Apple, geçtiğimiz hafta iOS 11 ve watchOS 4'ü piyasaya sürdükten sonra, bugün de yeni macOS işletim sistemini yayınlıyor. macOS High Sierra ismiyle karşımıza çıkacak işletim sistemi, birbirinden güzel özellikleri de beraberinde getiriyor. İşte macOS High Sierra özellikleri ve uyumlu olduğu cihazlar:

macOS High Sierra'nın Uyumlu Olduğu Cihazlar

Yeni macOS High Sierra yazılımını güncellemek için aşağıdaki uyumlu olan Mac'lerden  birine sahip olmanız gerekiyor. Eğer MacBook (2009 ve sonrası), MacBook Air (2010 veya sonrası), MacBook Pro (2010 veya sonrası), Mac Mini (2010 veya sonrası), Mac Pro (2010 veya sonrası) ve iMac (2009 veya sonrası) cihazlarından birine sahipseniz güncellemeyi kolaylıkla yapabilirsiniz.

macOS High Sierra ile Gelen 10 Yenilik

High Sierra ile birlikte Apple, verimliliği artırmanın yanında Mac performansını da artırmaya odaklanıyor. Apple'ın web sitesinde ifade edildiği üzere, "Sistemin özünde yer alan yeni teknolojiler Mac’inizi daha güvenilir, becerikli, duyarlı ve yeni nesil yazılımlara hazır hale getiriyor. macOS High Sierra ayrıca her gün kullandığınız özellikleri ve uygulamaları da geliştiriyor. Burası, şimdiye kadarki macOS sürümlerinin zirve noktası."

1- Apple Dosya Sistemi

macOS High Sierra ile dahili flash depolamayla çalışan tüm Mac’lere, üst düzey güvenlik ve duyarlılık sağlayan gelişmiş bir mimariye sahip Apple Dosya Sistemi’ni getirildi.

2- HEVC Video Standartı

4K videonun giderek popülerleşmesiyle birlikte, Mac yeni bir endüstri standardına kapılarını açıyor: HEVC. High Efficiency Video Coding’in kısaltması olan bu standart, H.265 olarak da biliniyor.

3- Metal 2

Yeni Metal 2, sadece görsel deneyimi üst düzeye çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda yapay zeka, sanal gerçeklik ve hem eğlence hem de profesyonel yaratıcılık uygulamalarına yönelik harici GPU desteği gibi beceriler de sunuyor. 

4- Sanal Gerçeklik

macOS High Sierra, geliştiricilerin yeni Retina 5K ekranlı iMac’i, 2017 yılı sonunda satışa sunulacak yeni iMac Pro’yu veya harici bir GPU ile eşleştirilmiş uyumlu Mac modellerinden birini kullanarak bir Mac’te ilk kez etkileşimli sanal gerçeklik deneyimleri oluşturabilmelerini sağlıyor.

macOS High Sierra Güncellemesi

5- Fotoğraflar

Fotoğraflar uygulamasındaki yeni özellikleri kullanarak fotoğraflarınızı yepyeni yollarla görüntüleyin, organize edin ve düzenleyin. Her zaman açık duran yeni kenar çubuğu sayesinde de aradığınız her şeyi hızla bulabilirsiniz. Öte yandan, ince ayar yapmayı sağlayan Eğriler ve renkleri daha doygun hale getiren Seçmeli Renk gibi güçlü araçlardan yararlanarak, fotoğraflarınızda kolaylıkla ileri seviye renk düzeltmeleri ve kontrast ayarları yapabiliyorsunuz. 

High Sierra ile birlikte Fotoğraflar için gelecek diğer özellikler: Anılar kategorisi, Live Photos geliştirmeleri, üçüncü taraf uygulamalarla daha rahat çalışabilme

6- Safari

İnternette gezinme deneyiminizi tamamen kendi tarzınıza göre kişiselleştirebilirsiniz. Diğer yandan, okuma modunu kullanarak bir web sitesi üzerindeki rahatsız unsurları da kaldırabilirsiniz. Kendi kendine başlayan videolar ise bu güncelleme ile tarih oluyor. Akıllı takip korumasını da unutmayalım.

7- Siri

Siri, High Sierra güncellemesi ile birlikte siz Apple Music dinlerken tercihlerinizi öğrenecek ve size önerilerde bulunacak. Yani bir nevi sizin DJ'iniz oluyor.

8- Spotlight

Spotlight artık daha da becerikli oluyor. Kalkış ve varış saatlerini, terminalleri, kapıları, rötarları ve hatta haritaları görmek için uçuş numaranızı girmeniz yeterli.

9- Notlar

Alışveriş listesi, yapılacaklar listesi ve toplantı kararları gibi sık kullandığınız notları dilediğiniz an bulabilmek için Notlar sayfasının en üstüne artık iğreneleyebilirsiniz.

10- FaceTime

macOS High Sierra, FaceTime görüşmenizdeki özel bir anı Live Photo olarak kaydedebilmenizi sağlıyor. Görüşmedeki her iki kullanıcı da fotoğraf çekildiğine ilişkin birer bildirim alıyor ve Live Photo doğrudan Fotoğraflar arşivinize kaydediliyor.

Apple, macOS High Sierra'yı Duyurdu YAZILIM Apple, macOS High Sierra'yı Duyurdu

ETİKETLER: macos macOS High Sierra macOS High Sierra özellikleri

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