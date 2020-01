Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerg'in gelecekte neler yapacağı belli oldu. Mark Zuckerberg gelecek hedeflerini açıkladı.

Facebook hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Mark Zuckerberg, 10 yıllık hedeflerini kullanıcılara anlattı. Mark Zuckerberg, "yeni bir özel sosyal platformdan artırılmış ve sanal gerçekliğe kadar birçok farklı uygulama ve teknoloji geliştiriyoruz ve çok daha fazla sosyal sorumluluk taşıyoruz" dedi. Mark Zuckerberg gelecek yıllarda yeni bir sosyal medya platformu ile karşımıza çıkacak gözüküyor.

"Önümüzdeki on yıl içinde, daha genç girişimcilere, bilim insanlarına ve liderlere bu değişiklikleri sağlamak için finansman ve platform sunmaya odaklanacağız" diyen Zuckerberg açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"İnternet bize, 'herhangi bir yerde, herhangi biriyle bağlantı kurabilmek' süper güç verdi. Bu inanılmaz derecede güçlendiricidir ve ilişkilerimizin ve fırsatlarımızın artık sadece yaşadığımız yerle sınırlı olmadığı anlamına gelir. Şimdi içinde milyarlarca insanın bulunduğu bir topluluğun parçasıyız.

Son on yılda, ekonomideki en hızlı büyüme teknoloji sektöründe olmuştur. Önümüzdeki on yılda, teknolojinin fırsat yaratmaya devam etmesini bekliyorum, ancak daha çok ekonominin diğer tüm bölümlerinin teknolojiyi daha iyi kullanmasını ve daha da hızlı büyümesini sağlayarak.

En çok odaklandığımız alan küçük işletmelere yardım etmek. Hizmetlerimiz genelinde 140 milyondan fazla küçük işletme, çoğunlukla ücretsiz olarak müşterilere ulaşmaktadır. Bugün bu, Facebook, Instagram veya WhatsApp'ta bir hesap oluşturan ve daha sonra mesajlarını daha geniş bir şekilde almak için ücretsiz olarak insanlarla iletişim kurarak veya reklam satın alan bir girişimci şeklini alıyor. Önümüzdeki on yılda, her küçük işletmenin daha önce sadece büyük şirketlerin sahip olduğu aynı teknolojiye kolay erişebilmesi için ticaret ve ödeme araçlarını oluşturmayı umuyoruz.

Bu on yılın çoğunda telefonların hala birincil cihazlarımız olmasını beklerken, 2020'lerin bir noktasında teknoloji ile ilişkimizi yeniden tanımlayacak çığır açan artırılmış gerçeklik gözlükleri alacağız. Önümüzdeki on yılın en büyük sorulardan biri: İnternet' in etkinleştirdiği büyük dijital toplumları nasıl yönetelim? Özel şirketlerin temel demokratik değerlere dokunan bu kadar önemli kararlar alması gerektiğini düşünüyorum.