Mark Zuckerberg: Yapay Zeka Üzerinde Çalışıyoruz

Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu ve yöneticisi olan Mark Zuckerberg, Facebook'un gelecekteki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Facebook'tan Yapay Zeka Destekli Sesli Asistan Yolda

Facebook'un Kaliforniya'da düzenlediği yıllık F8 geliştiriciler konferansında konuşan Mark Zuckerberg, gelecek yıllarda yapay zeka sesli asistanı ile geliştirilecek önemli arayüzler üreteceklerini anlattı. Facebook konuşmalara yanıt verebilen yapay zeka destekli sesli bir asistan üzerinde çalışıyor. Şu anda sesli asistanı bulunmayan tek teknoloji devi olan Facebook, bomba yeniliklerle teknoloji dünyasına damga vuracak gibi gözüküyor.

Şu an Google'ın sesli asistanı, Apple'ın Siri'si ve Amazon'un Alexa'sı tüm kullanıcılara hizmet vermekte. Facebook'un nasıl bir sesli asistan yapacağı gizliliğini korururken, bu sesli asistanın Messenger'a entegre edilip edilmeyeceği büyük merak konusu. Görünüşe göre Mark Zuckerberg, Facebook'un yeniden eskisi gibi popüler olması için uğraşıyor.

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Facebook'un kendi kripto parasını piyasaya sürmek için çalıştığını sizlere aktarmıştık. Facebook yeni girişimleri ile sektöre damga vurmak istiyor.

Sizler Facebook'un yapay zeka destekli sesli asistan üzerinde çalışamalara başlaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Facebook yeni piyasaya süreceği sesli asistanı ile diğer teknoloji devlerine kafa tutabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!