McAfee, TunnelBear'ı Satın Aldı

Güvenlik yazılımları devi McAfee, yaptığı açıklamayla VPN sağlayıcısı TunnelBear’ı satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın şartları açıklanmazken, McAfee’nin TunnelBear teknolojilerini şirketin kendi VPN programı Safe Connect’e aktaracağı belirtildi. Satın almadan sonra TunnelBear’ın kendi markası altına ürünler üretmeyeceği devam edeceği aktarılırken, şirketin karlılığının devam ettirileceği vurgulandı.

Hatırlayacağınız üzere 2011 yılında Intel sürpriz bir kararla McAfee’yi satın almıştı. Şirketi Intel Security adı altında tekrar organize eden donanım devi, birkaç yıl önce aldığı karardan vazgeçerek, McAfee’yi tekrar bağımsız bir şirket haline getirmişti. Intel ile ayrılmasının ardından ikinci büyük satın alımını gerçekleştiren McAfee, TunnelBear anlaşmasının ardından VPN sektöründe elini iyice kuvvetlendirmiş oldu. Hâlihazırda 4 ile 10 dolar arasında değişen fiyatlarla masaüstü ve mobil için VPN uygulamaları satan TunnelBear, dünyada ve özellikle Türkiye’de çokça kullanılan VPN uygulamaları arasındaydı.

Kullanıcılarının gizliliğine önem vermesiyle ön plana çıkan TunnelBear, bugüne kadar Kanada merkezli bir şirketti ve Kanada yasalarına göre çalışıyordu; ancak McAfee tarafından satın alınmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri yasalarına uygun şekilde hareket etmesi gereken VPN şirketinin, yakın zaman sonra gizlilik politikalarında değişikliklere gidebileceği kaydedildi. Kısaca yakın zaman sonra TunnelBear kullanıcılarının bilgilerini kaydetmeme politikasından vazgeçerek, daha az kullanışlı hale gelebileceği söylenenler arasında yerini aldı.