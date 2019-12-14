'Mekanın Sahibi'ne YouTube Engeli

Norm Ender’in Mekanın Sahibi isimli şarkısı YouTube’dan kaldırıldı.

Son dönemlerin popüler şarkılarından biri olan Norm Ender’in Mekanın Sahibi adlı parçası, bir süredir çalıntı olduğu iddialarıyla karşı karşıyaydı.

Spotify'dan Kaldırılmıştı

Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'e ait olan 'Work My Move' adlı parçaya benzetilen ve çalıntı olduğu iddia edilen ‘Mekanın Sahibi’ şarkısı bir süre sonra Spotify’dan kaldırılmıştı.

Norm Ender, konu hakkında bir açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

Artık YouTube'da da Yok

Şimdilerde ise Norm Ender’in ‘Mekanın Sahibi’ isimli şarkısını YouTube’da aratanlar şarkının klibini bulamıyor.

Şarkının yeniden bir telif hakkı ihlaliyle karşı karşıya kaldığı ve bu nedenle YouTube’da erişim engeli getirildiği yönünde yorumlar yapılıyor.