Bakan Bilgin'den Açıklama: Mesai Saatlerine Düzenleme Gelebilir!

Çalışma süresinin kısaltılması gerektiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sanayi çağından kalma 45 saatlik haftalık çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Bilgin, "Teknolojik değişimle, işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışanların ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz." dedi.

Bakan Bilgin: "Mesai Günde 6 Saat Olmalı"

Bakan Bilgin, Türkiye'de çalışma hayatının modernize edilerek çalışma sürelerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, İngiltere'de uygulanan 6 saatlik çalışma süresine dikkat çekti ve "Dünyanın birçok yerinde bu çalışmalar yapılıyor. 1 Mayıs'ta bunları düşünerek çalışma ilişkileri üzerinde tartışmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

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