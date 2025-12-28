2025'te Herkesi Uykusuz Bırakan En İyi Oyunlar Belli Oldu

Senenin son günlerine yaklaşmışken 2025 yılına damgasını vuran en iyi oyunlar açıklığa kavuştu. Metacritic puanına göre hazırlanan yeni listenin zirvesinde The Legend of Zelda Tears of the Kingdom'ın Nintendo Switch 2 sürümü yer aldı. Onu ise The Legend of Zelda Breath of the Wild takip etti.

Metacritic Puanına Göre 2025'in En İyi Oyunları

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (Nintendo Switch 2 Sürümü): 95 Puan The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo Switch 2 Sürümü): 95 puan Hades 2: 95 Puan Clair Obscur Expedition 33: 92 Puan Blue Prince: 92 Puan Split Fiction: 91 Puan Donkey Kong Bananza: 91 Puan Hollow Knight Silksong: 90 Puan Despelote: 89 Puan The Talos Principle Reawakened: 89 Puan The Seance of Blake Manor: 89 Puan Death Stranding 2 On The Beach: 89 Puan Kingdom Come Deliverance 2: 88 Puan Monster Hunter Wilds: 88 Puan Abiotic Factor: 88 Puan

Bu yıl en yüksek Metacritic puanına ulaşan oyunların başında The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ve The Legend of Zelda Breath of the Wild'ın Nintendo Switch 2 sürümleri geldi. Bu oyunun hemen arkasında ise Supergiant Games tarafından geliştirilen Hades 2 geldi.

92 puana sahip olan Clair Obscur Expedition 33, listenin dördüncü sırasında konumlandı. Bu oyun aynı zamanda The Game Awards 2025'te yılın en iyi oyunu seçilmişti. Ressamın ölümü resmetmesinin önüne geçeye çalışılan oyuna olan ilgi düzeyi aynı şekilde devam ederse sadece 2025'in değil, son birkaç yılın en iyi oyunları arasında yer alması da muhtemel görünüyor.

Listenin beşinci sırasında Blue Prince konumlandı. The Guardian tarafından hazırlanan 2025 yılının en iyi oyunları listesinin ilk sırasında yer alan bu oyun, bulmaca oyunları arasında öne çıkmasını sağlayan bir farklılığa sahip. Sürekli değişen gizemli malikanede ipucu toplayarak 46. odayı bulmanızı gerektiren oyun giderek popüler hâle geliyor.