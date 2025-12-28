2025'te Herkesi Uykusuz Bırakan En İyi Oyunlar Belli Oldu
2025 yılının en iyi oyunları belli oldu. Bu yıl en yüksek puanı elde ederek yıla ismini altın harflerle yazdıran oyunlar, tür açısından geniş yelpaze sunuyor.
Senenin son günlerine yaklaşmışken 2025 yılına damgasını vuran en iyi oyunlar açıklığa kavuştu. Metacritic puanına göre hazırlanan yeni listenin zirvesinde The Legend of Zelda Tears of the Kingdom'ın Nintendo Switch 2 sürümü yer aldı. Onu ise The Legend of Zelda Breath of the Wild takip etti.
Metacritic Puanına Göre 2025'in En İyi Oyunları
- The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (Nintendo Switch 2 Sürümü): 95 Puan
- The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo Switch 2 Sürümü): 95 puan
- Hades 2: 95 Puan
- Clair Obscur Expedition 33: 92 Puan
- Blue Prince: 92 Puan
- Split Fiction: 91 Puan
- Donkey Kong Bananza: 91 Puan
- Hollow Knight Silksong: 90 Puan
- Despelote: 89 Puan
- The Talos Principle Reawakened: 89 Puan
- The Seance of Blake Manor: 89 Puan
- Death Stranding 2 On The Beach: 89 Puan
- Kingdom Come Deliverance 2: 88 Puan
- Monster Hunter Wilds: 88 Puan
- Abiotic Factor: 88 Puan
Bu yıl en yüksek Metacritic puanına ulaşan oyunların başında The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ve The Legend of Zelda Breath of the Wild'ın Nintendo Switch 2 sürümleri geldi. Bu oyunun hemen arkasında ise Supergiant Games tarafından geliştirilen Hades 2 geldi.
92 puana sahip olan Clair Obscur Expedition 33, listenin dördüncü sırasında konumlandı. Bu oyun aynı zamanda The Game Awards 2025'te yılın en iyi oyunu seçilmişti. Ressamın ölümü resmetmesinin önüne geçeye çalışılan oyuna olan ilgi düzeyi aynı şekilde devam ederse sadece 2025'in değil, son birkaç yılın en iyi oyunları arasında yer alması da muhtemel görünüyor.
