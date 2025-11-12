Microsoft'tan Google Kullanmayanlara Para Ödülü! Nasıl Alınır?

Yeni bir Windows bilgisayar alan veya sisteme sıfırdan kurulum yapan çoğu kişinin ilk yaptığı şey genelde Microsoft Edge’i açıp Google Chrome’u indirmek. Zira Chrome uzun yıllardır en popüler internet tarayıcılarının başında geliyor ve kendisine alışmış büyük bir kitlesi var. Ancak bu alışkanlık Microsoft’un pek hoşuna gitmiyor.

Kullanıcıların Chrome’a geçmesini engellemek ve onları Edge’de tutmak isteyen Microsoft, şimdiye kadarki en iddialı hamlesini devreye soktu. Şirket kullanıcılarını elde tutmak için doğrudan ödül sunmaya başladı. İşte detaylar…

Microsoft, Chrome’u İndirmeyene Ödül Veriyor

Windows 11’de Edge üzerinden “Chrome” araması yapan kullanıcıların karşısına artık ilginç bir teklif çıkıyor. Öyle ki Microsoft, Google Chrome indirme bağlantısından önce gösterdiği yeni kampanyasında tarayıcıyı değiştirmeyip Edge’de kalmayı tercih edenlere 1.300 Microsoft Rewards puanı sunmaya başladı.

1.300 Microsoft Rewards puanı ülkeye göre farklı hediyelere dönüştürülebiliyor. Bazı ülkelerde Amazon hediye kartı, Spotify Premium veya Roblox içerikleri sunulurken, isteyenler puanlarını bir sivil toplum kuruluşuna bağışlamayı da tercih edebiliyor.

Türkiye’de ise ödül seçenekleri oldukça çeşitli. League of Legends ve Roblox dijital kartlarının yanı sıra IKEA, Altınyıldız Classics, Koton ve Carrefour’da geçerli hediye kartları yer alıyor.

Microsoft’un bu stratejisinin işe yarayıp yaramayacağını ise zaman gösterecek. Şu an tarayıcı pazarının yaklaşık yüzde 78’i Chrome’un elinde bulunurken, Edge’in payı yüzde 10’un altında kalıyor. Microsoft, yapay zeka ve performans odaklı yeniliklerle tarayıcısının popülaritesini artırmaya çalışsa da kullanıcıların Chrome’dan vazgeçme konusunda henüz pek istekli görünmediği ortada.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.